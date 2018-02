For i februar skal Elias-serien vises på Kinas største tv-stasjon, CCTV.

Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen, synes det er veldig morsomt at Elias også skal glede kinesiske barn. Foto: Petter Sommer / NRK

– Dette er veldig stas, og de kinesiske barna er heldige, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke, Produsentforeningen.

Han mener at historien om redningsskøyta Elias holder verdensklasse. Han tror at noe av hemmeligheten er at det er animasjonsfilmer.

– Det minsker den kulturelle avstanden, som ofte er stor når vi snakker om Kina, sier Urfjell. Forhandlingene startet før oppmykningen av forholdet mellom Norge og Kina, og det har vært en lang prosess å få solgt serien til det kinesiske markedet.

Liten redder stor

Alf Knutsen, Elias' opphavsmann, tror serien selger så godt, fordi det er god historiefortelling i norsk natur. Den er eksotisk for utlendinger. Foto: Eirik Sivertsen / NRK

Opphavsmannen til redningsskøyta Elias, Alf Knutsen, tror at Elias selger så godt fordi historiene er gode.

– Den lille som redder de store kommuniserer i alle land. Dessuten viser vi fin norsk natur, og den er eksotisk for utlendinger, sier han.

Verdens største marked

Historien om redningsskøyta Elias har flere sesonger som tv-serie, i tillegg til to helaftens filmer. Kinesisk nyttår starter nå i slutten av februar, og kinesisk Elias har premiere 22. februar.

Sigurd Slåttebrekk er produsent for Animando TV, som står bak Elias-serien og filmene. Foto: NRK

Etter at den har vært vist på tv har Iqiyi, det kinesiske svaret på Netflix, visningsrett på serien. Produsent i Animando TV, Sigurd Slåttebrekk, sier at kultureksporten ikke gir enormt store inntekter.

– Men det åpner for veldig mange andre utviklingsmuligheter i verdens største marked, sier han.

Tv-serien er også solgt til Netflix i USA, og nå står altså det kinesiske markedet for tur. Hvordan tror Elias' største fans, barna, at serien vil bli tatt imot i Kina. Vi traff to jenter som sier det på denne måten:

Maria og Camilla Løseth tror kinesiske barn kommer til å like den norsk barne-tv-helten. Foto: Eirik Pessl-Kleven / NRK

– Jeg tror de kommer til å like serien veldig godt, sier Maria Løseth. Søsteren, Camilla Løseth, legger til: – Hvis alle kinesiske barn skal se på det samme som de norske, så er jo det veldig koselig. Da får vi jo det til felles, sier hun.

Se hele tv-serien hos NRK Super her.