Det som angivelig er Norges største «hardstyle»-festival arrangeres i Sandvika i Bærum denne helgen.

Du tenker kanskje: «Hva er hardstyle?»

– Hardstyle er en sjanger innen elektronisk musikk, som oppsto som en blanding mellom hard trance og hardcore elektronika, forklarer programleder i NRK MP3, Tamanna Agnihotri.

Hun har selv hørt mye på hardstyle, særlig på trening.

Programleder i NRK, Tamanna Agnihotri, har selv hørt mye på hardstyle. Foto: Maria Olivia Rivedal / NRK

– Det er en musikkstil som går i ganske høy BPM (Beats per minute, eller taktslag per minutt). 150 BPM eller opp. Det betyr at det går ganske kjapt. Det er harde takter som går i gjentakende stil, sier hun.

Kun é n kvinne på lineupen

For enkelte vil musikken, som består av mye bass kanskje være slitsom. Sånn er det ikke for Andri Papanicolas, som er markedsføringsansvarlig i festivalen Hardstyle DNA.

– For meg er det ikke slitsomt å høre på. Hardstyle gir meg masse energi. Jeg kan høre på en hardstyle-låt og få tårer i øynene, sier Papanicolas.

For andre året på rad arrangeres festivalen Hardstyle DNA.

På lineupen er det 58 menn, og én kvinne.

Det er 58 menn og én kvinne på lineupen på festivalen. Foto: Skjermbilde

Den italienske DJ-en Anime er den eneste kvinnen som spiller på festivalen.

– Det er en veldig mannsdominert sjanger, forklarer Papanicolas.

– Kvinnene spiller «for hardt»

De siste årene har det vært mye fokus på likestilling blant artistene som spiller på norske festivaler.

Hvorfor er det så kvinner i forhold til menn på denne festivalen?

– Jeg skal gi deg et ganske enkelt svar på det. Det er fordi damene som oftest er litt hardere i denne sjangeren, og scenene i Norge er ikke så harde enda.

Andri Papanicolas er hardstyle-fan, og markedsføringsansvarlig i Hardstyle DNA. Foto: Joachim Aarnes

Altså spiller kvinnene innen denne sjangeren enda hardere musikk enn det mennene gjør, ifølge Papanicolas.

Så hardt at det ikke har slått helt an i Norge enda.

Publikummet vil ha hard musikk, men ikke fullt så hard som det mange kvinnelige DJ-er innenfor sjangeren spiller, forklarer hun videre.

Det er en tendens at kvinnene spiller enda flere «beats per minute».

Tamanna Agnihotri tror det kan stemme at kvinnene spiller hardere enn det mennene gjør.

– Hvis du som kvinne skal synes i en så mannsdominert sjanger, så må du kanskje dra på litt ekstra. Hardstyle er sikkert en av de sjangrene hvor man må være hardere enn hardest.

– Fortsatt ikke likestilt på norske festivaler

Det står ikke like bra til med likestillingen på norske festivaler, som det mange tenker at det gjør, sier daglig leder i Balansekunst, Joakim Aadland.

Balansekunst er en forening som jobber for et mer likestilt og mangfoldig kulturliv.

Joakim Aadland i Balansekunst mener festivalene i større grad må fokusere på mangfold. Foto: Balansekunst

Aadland viser til en opptelling Aftenposten gjorde i fjor, som viser at kvinneandelen på norske festivaler er på 25 prosent.

Han mener festivalene må prioritere en mangfoldig lineup, men sier man også bør se på likestilling i musikkbransjen generelt.

– Vi må for eksempel også se på hvor mange kvinnelige artister som vinner Spellemann og hvordan Spotify er bygd opp. Hele musikkbransjen må sammen sikre et godt løft, sier Aadland.

Andri Papanicolas sier festivalen vil jobbe for å få flere kvinnelige artister på lineupen til framtidige år.

– Sånn som trenden er nå så tror jeg vi vil få flere damer på lineupen i framtiden, for vi merker at det blir mer og mer populært med musikk med høyere tempo.