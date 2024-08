Flere musikkfestivaler i Norge kjenner sterkt på den svake krona.

– Siden 2019 har vi økt bookingbudsjettet med 45 prosent. Det er det dyreste budsjettet vi har hatt så langt, forteller bookingsjef i Øya, Claes Olsen.

Claes Olsen sier de til tross dyre bookingpriser er fornøyd med årets Øya-program. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

I år avlyste fredagens hovedartist, Queens of the Stone Age, på grunn av sykdom. Da måtte festivalen strekke seg langt for å få til den beste mulig erstatteren.

– Vi brukte nok cirka en halv million ekstra på erstatteren Jack White, men er utrolig stolte av å ha klart det på så kort varsel, forteller Olsen.

Queens of the Stone Age avlyste konserten på Øyafestivalen. Erstatteren ble Jack White, for 500 000 ekstra. Du trenger javascript for å se video. Queens of the Stone Age avlyste konserten på Øyafestivalen. Erstatteren ble Jack White, for 500 000 ekstra.

NRK har vært i kontakt med mange av de største festivalene i Norge. 18 av dem forteller at i år er den dyreste festivalen de har arrangert. To festivaler sier de har sett seg nødt til å booke inn færre internasjonale artister på grunn av kronekursen.

For nå koster euroen over 12 kroner og dollaren over 11 kroner.

Arrangører i Norge som booker internasjonale artister skal som oftest betales i euro eller dollar. Når kronen er svak opp mot euro og dollar, blir dette dyrere.

Alvorlig fremtid

– Det har aldri vært dyrere å arrangere festival i Norge, forteller markedssjef i Palmesus, Ketil Stensrud.

Ketil Stensrud sier 2024 er det dyreste året noensinne å arrangere festival. Foto: Fitchd/Palmesus

Han ser både positivt og negativt på fremtiden for Festival-Norge.

– Fremtiden for festivaler er lysende, festivalturismen er blant annet stor, men nåværende kostnadsnivå er alvorlig.

I år kostet det Palmesus over 100 millioner kroner bare å åpne dørene.

– Det prisnivået vi ligger på nå er svært kritisk, forteller Stensrud fra Palmesus.

Prøver løsninger

Head promoter i Live Nation, Martin Nielsen, forteller NRK at de også er svært påvirket av den svake kronekursen.

Live Nation eier åtte av Norges største festivaler, blant annet Tons of Rock og Findings.

– Vi har prøvd å løse de dyre bookingkostnadene ved å for eksempel booke Jason Derulo til flere av våre festivaler, både Vaulen og Neon, for å minimere dyre reisekostnader, sier Nielsen. Det har vi gjort med flere av årets headlinere.

Martin Nielsen forteller de må tenke kreativt i Live Nation når bookingen blir dyr. Foto: Erlend Dalhaug Daae

Han mener også de ser mer til de norske artistene når internasjonal booking blir dyrt.

– Vi har for eksempel booket sterke norske artister, som Kaizers Orchestra. Vi må se til den norske musikkscenen når den utenlandske blir for dyr, og når konkurransen med Europa blir for stor, forteller Nielsen.

– Større forhåpninger

Øyas publikum synes det er positivt at festivalene må booke inn flere norske artister.

– Jeg synes egentlig det nesten skulle vært flere norske band, forteller Kathrine Ween.

Sofia Loise Henriksdatter, Emilie Wolden, Anniken Ween og Kathrine Ween er glad for flere norske artister på festivalene. Foto: Tuva Marie Sørum / NRK

Likevel er ikke alle like fornøyde over årets Øya-program.

– Jeg hadde i utgangspunktet litt større forhåpninger til headlinerne, det skal jeg innrømme, sier Anniken Ween.