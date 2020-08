Norge i Europatoppen i boligoppussing

Torsdag er det premiere på NRK-satsingen «Hvem bor her?» som har hatt stor suksess i både Danmark og Sverige.

– I «Hvem bor her» skal fem ukjente mennesker på visning i hverandres boliger, og prøve å plassere de andre deltagerne i riktig hjem, forteller programleder Marte Stokstad.

Europamestere i oppussing

Norge har allerede et godt utvalgt av TV-programmer som omhandler hus og hjem. Noe vi nordmenn ser ut til å være svært opptatt av.

– Norge har vært Europamestere i boligoppussing, og i fjor brukte vi 85 milliarder kroner på oppussing, sier Nejra Macic, sjeføkonom i Prognosesenteret til NRK.

– Helt siden 1991 har Norge tronet på toppen av denne statistikken. Mye fordi vi har en av Europas høyeste boligeierandeler, og fordi vi har opplevd en helt eventyrlig økonomisk utvikling, forteller hun videre.

Norge ligger fortsatt høyt statistikkmessig, men synker på rankingen over de mest oppussingsivrige landene i Europa. Både Danmark, Tyskland og Finland ligger nå foran Norge.

– Årsaken er først og fremst at de andre landene nå bruker stadig mer penger på klimatiltak rettet mot bolig, mens Norge begynner å henge litt bak, forteller Macic.

Vær med og gjett på hvem som bor hvor: Er du god til å gjette? Ta «Hvem bor her»- testen

– Jeg tror noen tyr til oppussing for å bekjempe rastløsheten mange kjenner på når livet blir for A4, sier Marte Stokstad. Foto: Freemantle

Men hvorfor er vi egentlig så opptatt av boligen vår?

Jan Georg Friesinger ved Institutt for psykososial helse på Universitetet i Agder, forteller at det kan ha en sammenheng med tradisjonen rundt viktigheten av et hjem, og vår sosiale identitet.

– Det er der vi trekker oss tilbake, føler oss trygge, dyrker identiteten og personligheten vår, forteller han videre.

Han forteller også at boligen og området vi bor i kan påvirke vår psykiske helse.

– Det handler om hvilken kulturell livsstil og ressurser man har, som er avhenge av hvilken sosial klasse man tilhører. Bor du i en bydel med dårlige levevilkår så kan disse være hemmende, og det kan gå utover helsa, sier han.

Sammenligner oss med andre

Ofte sammenligner vi også vårt eget hjem med andres.

– Det å se hvordan andre har det kan trekkes tilbake til hvordan vi har det selv. Det handler om å få anerkjennelse i den sosiale gruppen vi tror vi tilhører, forteller Friesinger.

Marte Stokstad tror hjemmet vårt sier veldig mye om hvem vi er, men også mye om hvem vi ønsker å være.

– Interiøret kan ofte speile om du er systematisk, følelsesstyrt, impulsiv, ryddig eller litt distansert. Det kan også si noe om verdier. Om du går for gjenbruk, nyinnkjøp, take away mat eller selvdyrking på baksiden av huset, sier hun.

Torsdag er det premiere på «Hvem bor her?» der du selv kan være med på å gjette hvem som bor i de ulike boligene.

– Vi skal inn i et hjem fylt opp med sitater, à la «At rejse er at leve» på Jessheim, til et virvar av farger helt på kanten til rot på Slemdal.

Nå gjenstår det å se om deltakerne klarer å plassere rett person i riktig hjem.

«Hvem bor her?» kan du se på NRK 1 og i NRK TV.