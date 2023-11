Norge ble ikke invitert til KI-toppmøte: – Flaut

Forrige uke holdt Storbritannia det første verdensomspennende toppmøtet om kunstig intelligens. 27 land, i tillegg til EU, deltok på møtet.

Det var også en rekke teknologitopper som OpenAI-sjef Sam Altmann, X-sjef Elon Musk og sjefen for Google DeepMind, Demis Hassabis.

USAs visepresident Kamala Harris og leder Ursula van der Leyen i EU-kommisjonen var også til stede.

Men Norge ble ikke invitert. Heller ingen andre nordiske land stod på deltakerlisten.

– Jeg synes det er flaut. Det er flaut fordi vi har et mål i Norge om å være relevante på dette feltet, sier KI-professor og instituttleder Marija Slavkovik ved Universitetet i Bergen (UiB).

OVERRASKET: Professor Marija Slavkovik ved UiB sier hun ble overrasket da hun oppdaget at hverken Norge eller noen av de andre nordiske landene var på deltakerlisten til toppmøtet i Storbritannia. Foto: Ragnar Rørnes; Bergen Offentlige Bibliotek

Slavkovik mener Norge har en lang vei å gå dersom vi skal være i nærheten av å nå dette målet.

– Folk i det norske samfunnet har høy teknologisk kompetanse og bruker allerede masse KI-teknologi. I tillegg mener jeg at vi både har kapasiteten og kunnskapen til å bli ledende når det gjelder å utvikle KI-tjenester, sier professoren.

Tema for møtet var sikkerhetsutfordringer knyttet til KI. Slavkovik mener vi risikerer at norske interesser faller utenfor når internasjonal regulering utformes.

TIL STEDE: USAs visepresident Kamala Harris. Foto: AFP

– Synd om vi blir u-land innen KI

Professoren får støtte av KI-forsker Inga Strümke.

– Hvordan skal vi sørge for at de norske interessene representeres når vi ikke engang er representert i internasjonale forhandlinger om regulering? Det er ingen andre som kommer til å ivareta våre interesser, sier Strümke.

Hun påpeker at de andre nordiske landene, med unntak av Island, tar del i slike beslutningsprosesser fordi de er medlem av EU.

X PÅ PLASS: Blant hedersgjestene Rishi Sunak har invitert, er X-sjef Elon Musk. Foto: AFP

Strümke mener det er synd at Norge ikke ble invitert, men mener vi har mye å gå på om vi skal markere oss på feltet internasjonalt.

– Vi har sterke fagmiljøer for kunstig intelligens i Norge. Likevel kan jeg ikke understreke nok hvor langt vi henger etter når det gjelder regulering og tilsyn. Det er veldig synd om vi blir et u-land innen KI, sier hun.

Erklæring om KI-sikkerhet

Storbritannia fikk i løpet av toppmøtet med seg EU og de 27 landene som deltok på å signere en erklæring som skal styrke globalt samarbeid om sikkerhet knyttet til KI.

Hovedpunktene i erklæringen er å avdekke risiko ved kunstig intelligens, øke den vitenskapelige forståelsen og bygge politikk for å begrense risiko.

Både Kina og USA er blant landene som har undertegnet erklæringen.

Den har fått navnet Bletchley-erklæringen fordi toppmøtet ble avholdt på Bletchley Park, nord for London – stedet som en gang var hjemmet til kodeknekkere under andre verdenskrig.

HISTORISKE KULISSER: Det er ikke tilfeldig at toppmøtet ble lagt til Bletchley Park. Mye av den viktigste kodeknekkingen under andre verdenskrig ble gjort akkurat her. Blant dem var Alan Turing. Foto: AP

– Norge har et helt åpenbart forbedringspotensial her, sier Alex Moltzau.

Han er politisk rådgiver i NORA.ai, et organ som samler flere forskere og organisasjoner som jobber med kunstig intelligens i Norge.

– Hvis vi ønsker at sosialdemokratiske verdier skal bli reflektert i internasjonal KI-regulering, må vi markere oss sterkere og stake ut en felles kurs, fortsetter Moltzau.

KI-skille

Morten Goodwin, professor i KI ved Universitet i Agder (UiA), mener det er et stort problem at bare et fåtall stater ble inkludert på det britiske toppmøtet.

– Ja, det er et kjempeproblem. Det er viktig med forskjellige bakgrunner.

Under møtet ble det også landet en avtale som gir enkelte stater mulighet til å teste ny KI-teknologi før den lanseres på markedet.

Dette kan skape utfordringer, mener Goodwin.

– Det er en utfordring at noen får teste og komme med tilbakemeldinger og andre ikke. Da blir det deres syn på hva som er sikkert og riktig som fort blir gjeldende, sier han.

– Opptatt av å sette Norge på kartet

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung sier til NRK at det var kun enkelte land, i tillegg til Europakommisjonen, som var invitert til toppmøtet.

– Samtidig som det var toppmøte i Storbritannia, var det Nordisk råd her i Oslo. Der ble alle de nordiske Statsministerne enige om å sette i gang et forsterka arbeid for å undersøke hvordan KI kan påvirke demokratiet.

– Norge jobber allerede tett på internasjonale fora der regulering og ansvarlig bruk av KI diskuteres. Det er et arbeid jeg ønsker å forsterke, nettopp fordi kunstig intelligens og utvikling av ny teknologi er grenseoverskridende. Både når det gjelder sektorer og landegrenser. Vi må se dette i sammenheng, sier Tung.

IKKE INVITERT: Norges digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) fikk ingen invitasjon til toppmøtet om kunstig intelligens. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Kritikere mener Norge ikke er invitert til toppmøtet fordi vi henger bakpå. Hva tenker du om det?

– Ingen av de nordiske landene var invitert. Samtidig er opprettelsen av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet en erkjennelse om at vi trenger mer kraft, samordning og politisk styring av digitaliseringspolitikken, og jeg er opptatt av å sette Norge på kartet i den videre utviklingen.

Ministeren er ikke like kritisk til avtalen om testing av ny KI-teknologi som det Goodwin er.

– Jo mer testet slike modeller blir, jo mer positivt er det. Spesielt når det kommer fra ledende miljøer innenfor KI. Det vil være positivt for oss, og det vil føre til mer åpenhet og forskning på modellene. Samtidig arbeider vi for at modellene parallelt skal passe både til norsk språk og kultur, slik at det kan bli et best mulig virkemiddel for oss her hjemme.