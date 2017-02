Nordmenn på Europa-toppen i «TV-serieutroskap»

Du er alene hjemme, kjæresten din er på helgetur, og du har bare så lyst til å se den siste episoden av TV-serien dere følger sammen.

Ja, sammen, dere to. Det er en av bærebjelkene i forholdet.

Du klarte ikke å holde deg, du bare måtte se den. Nå skammer du deg, kanskje bare litt, men du er ikke alene om følelsen.

Norske par ligger på tredjeplass i Europa når det kommer til serieutroskap, viser en ny brukerundersøkelse fra strømmetjenesten Netflix.

– Halvparten av alle par som strømmer TV-serier sammen innrømmer at de har vært serieutro mot partneren sin. Norske par skiller seg faktisk ut som de minst trofaste i Norden, sier talsperson i Netflix, Jai Dattani.

Ingen skam å være serieutro

Kjæresten er hjemme igjen, og forteller at nå er det på tide å se den siste episoden, sammen. Sannsynligheten er stor for at du ikke kommer til å fortelle om din lille synd, og du følger lydig og engasjert med for andre gang.

6 av 10 svarer nemlig at de kommer til å fortsette å være serieutro når de vet at de kommer unna med det. Og når de først har satt i gang, så er det nesten umulig å slutte: Hele 83 prosent er serieutro gang på gang, og 45 prosent innrømmer at de har vært det mer enn tre ganger.

House of Cards er en av seriene det sitter lengst inne å sniktitte på for norske par. Foto: Nathaniel E. Bell / Ap

Utroserier som utpeker seg

Det er noen TV-serier som trigger utroskapen; American Horror Story, Better Call Saul, Breaking Bad, Orange Is the New Black, Modern Family, How I Met Your Mother og Narcos er serier som gjør at fristelsen blir for stor.

– Norge skiller seg ut ved at folk er serieutro med alle typer serier. I England er utroskapen størst med dramaserier som House of Cards, sier Dattani i Netflix.

I Norge derimot er serier som House of Cards fredet.

– Jeg tror det sitter lenger inne å jukse seg til en episode på egen hånd med de seriene der man gjerne diskuterer hva som kommer til å skje og hvorfor hovedkarakteren gjør som han gjør for eksempel, sier Dattani.

Akseptert utroskap

Du kan likevel sove trygt selv om du har gått på smell.

I Norge er par som strømmer sammen ganske liberale når det kommer til serieutroskap. 54 prosent av nordmennene sier at serieutroskap «ikke er ille i det hele tatt».

I Hongkong derimot mener 40 prosent at serieutroskap er verre enn å ha en ekte affære.