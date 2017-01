Nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn usynlige i norske TV-serier

Det viser en undersøkelse av minoritets- og kjønnsbalansen i norskproduserte TV-dramaer som er vist på NRK, TV 2 og TV3 de siste fem årene.

Av til sammen 34 hovedroller som er undersøkt i 18 ulike TV-dramaer, er dette funnene:

Ingen hovedkarakterer spilles av nordmenn med en ikke-vestlig kulturell eller etnisk bakgrunn.

Tre av fire hovedkarakterer i norske TV-drama spilles av etniske nordmenn (25 av 34 roller).

Heller ikke når det gjelder biroller er nordmenn med ikke-vestlig kulturell og etnisk bakgrunn særlig godt representert. Ifølge undersøkelsen har de kapret kun fem av 164 biroller. Tre av disse fem spiller i Hotel Cæsar.

– Let litt ekstra

Styrerepresentant Maria Bock i Skuespillerforbundet mener TV-bransjen har et stort ansvar. Foto: NRK

Undersøkelsen er gjennomført på Høgskolen i Lillehammer på vegne av Norsk Skuespillerforbund. Styrerepresentant Maria Bock mener skjevheten er alvorlig fordi seriene ikke speiler samfunnet. Hun mener at TV-bransjen har et stort ansvar her.

– Vi har et ansvar for å se litt opp, gjøre en ekstra innsats for å finne de folkene, sier hun.

Skuespiller Iselin Shumba fra Kristiansand, som blant annet er kjent fra flere NRK Super-serier (barneserier er ikke medregnet i undersøkelsen), blir ikke sjokkert over funnene.

– Det er først og fremst ekstremt synd, men jeg er ikke overrasket, sier hun.

Shumba sier man med dette går glipp av å beskrive mangfoldet, samtidig som enorme ressurser ikke blir brukt.

– Fiksjon og kunst bør ligge mange år foran virkeligheten. Når de ligger bak er det bekymringsverdig, sier hun.

Hun tror på ingen måte at det jobbes aktivt for at noen skal holdes utenfor, men at dramaturger og regissører må være bevisste denne problemstillingen og lete litt ekstra.

Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen om norske skuespillere med flerkulturell bakgrunn: "De er mange nok, og de er gode" Du trenger javascript for å se video. Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen om norske skuespillere med flerkulturell bakgrunn: "De er mange nok, og de er gode"

– Kommersielt interessant å speile bredden

Skaper av NRK-serien «Mammon», Gjermund Stenberg Eriksen, tror et hovedproblem er at det lages for få TV-dramaer.

– Om man lager flere blir både regissører, serieskapere, castere og TV-kanaler mer trygge på hvem de henter inn.

– Hvorfor var det ingen slike hovedkarakterer i «Mammon»?

- Vi hadde en gjennomgående karakter i sesong 2 av «Mammon» (Nader Khademi, som spilte karakteren «Datafjes»). Poenget var ikke hans etniske bakgrunn, men å gi serien litt farge. Han var glimrende og kommer til å få flere roller, sier Stenberg Eriksen.

Serieskaperen sier at TV-drama er den bredeste kulturformen vi har når det gjelder hvor mange de når, og at det derfor er viktig å speile mangfoldet.

– Jeg tror også det er kommersielt interessant. Det blir kjedelig og du kjenner deg ikke igjen om du ikke får servert en fargenyanse som stemmer med den virkeligheten vi lever i.

Datamaterialet i undersøkelsen består av 18 norskproduserte TV-drama for et voksent publikum i perioden 2012–2016. Dette inkluderer TV-serier i sjangerne drama, dramasåpe, dramakomedie, krim og thriller. Rene komedier og TV-produksjoner rettet mot barn er utelatt i denne sammenheng.