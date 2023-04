Den første gangen han så skrekkfilm som guttunge sov han ikke på et par uker.

Over tretti år senere spiller Martin Furulund fra Mortensrud i Oslo en stor rolle i verdens nest dyreste skrekkfilm «The last voyage of the Demeter».

– Det som skjer nå er som et eventyr og utrolig kult, sier skuespilleren som aldri hadde trodd at hans store ønske om å bli skuespiller skulle føre ham helt til Hollywood.

Sett av 10 millioner

Storfilmen, som har premiere i august, er regissert av nordmannen André Øvredal, som sto bak Trolljegeren i 2010. Ifølge Furulund har filmen et budsjett på nærmere én milliard kroner.

Til nå er traileren til Universal Pictures og produksjonsselskapet Amblin, med Steven Spielberg i førersetet, sett av 10 millioner på YouTube.

Furulund måtte godkjennes av Steven Spielberg. Han leder produksjonsselskapet Amblin som står bak storfilmen. Foto: AFP

Furulund er eneste nordmann i rollebesetningen, og måtte godkjennes av Spielberg selv før han fikk rollen som styrmann Larsen.

Han forteller at han først fikk prøvespille i London og at han måtte sende inn en egen video. Det var agenten hans, Martin Braathen, som skaffet ham prøvespillingen gjennom Gold Casting i London. Og heldigvis likte de rolletolkningen hans.

Utdannet tømrer

Opprinnelg er Oslo-mannen utdannet tømrer, men hadde alltid en drøm om å bli skuespiller. Etter utdanningen ved NISS fikk han jobb ved Haugesund teater, og har de siste årene vært freelancer med roller i filmer som Kraftidioten og Hodejegerne. Han har dessuten spilt i TV-serier som Øyevitnet og Okkupert.

Han er bosatt på Grünerløkka i Oslo, og har ikke tenkt å gjøre amerikaner av seg. Han sier det var veldig stort å få jobben i den nye skrekkfilmen.

Foto: Erika Hebbert

– Det var en helt fantastisk opplevelse å spille inn film i Berlin og Malta. Og det å få jobbe med en så dyktig regissør som Andre Øvredal var helt rått.

Med et så stort produksjonsselskap som Amblin i ryggen fikk han også oppleve hvordan det var å bli tatt vare på i en Hollywood-film.



Flere av medskuespillerne er blitt hans nære venner og han sier selv at denne innspillingen er blitt et stort minne for livet.

I filmen spiller blant annet Liam Cunningham som spilte Davos Seaworth i Game of Thrones, Aisling Franciosi som spilte i Nightingale og Corey Antonio Hawkins som har spilt i TV-serien The Walking Dead.

Corey Hawkins og Aisling Franciosi spiller Clemens og Anna i skrekkfilmen «The last voyage of the Demeter». Foto: Universal Pictures

Lover mye skrekk

Furulund lover mye skrekk og er selv veldig glad i denne sjangeren. Men dette er første gang han selv spiller i en skrekkfilm.

– Det er veldig kult å spille i en skrekkfilm og ikke minst en Dracula-film, forteller han.

Han legger til at det som er spesielt med denne filmen er at den baserer seg på en liten del av Bram Stokers novelle fra 1897 om Dracula, «Captains log».

I korte trekk handler det om et skip, Demeter, med et lite mannskap som får med seg en ubuden gjest på sin reise fra Varna i Bulgaria til England, forteller han.

– Det blir ganske klaustrofobisk fordi alt foregår på et skip ute på åpent hav.

Furulund spiller styrmannen som har hovedansvaret på dekk.

Han gleder seg nå til premieren 11.august i USA og 18. august i Norge, og mener at André Øvredal er en mester i å lage skumle filmer.

Hver natt opplever mannskapet ombord at det foregår underlige, skremmende ting.

– Og jeg kan love at vår utgave av Dracula, som er spilt av Javier Botet Lopez, kommer til å være rett og slett jævlig skummel, avslutter han.