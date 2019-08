Billie Eilish setter nye rekorder

17-år gamle Billie Eilish topper for første gang den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Hennes låt «Bad Guy» har tatt over førsteplassen etter megahiten «Old Town Road». Lil Nas Xs hit har toppet listen i 19 uker, og han gratulerer Eilish med bragden via Twitter. Det er første gang noen født i dette årtusen topper listen, skriver Billboard. Eilish ble tidligere i år yngste kvinne som noen sinne har toppet de britiske hitlistene.