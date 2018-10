Kan bli yngste vinnar gjennom tidene

– Severdig Munch-utstilling

«Munchs hus 2018» er 16 norske og utenlandske kunstnere som har tolket kunstnerens eiendom i Åsgårdstrand. En sliten kjøkkenvegg har blitt tekstiler, trærne fra stranden er fotografert. Tracey Emin stiller ut «Homage to Edvard Munch and All My Dead Children», et videoverk av et vilt skrik. – Det blir et flott lydspor til utstillingen, sier NRKs kunstanmelder. To malerier av Munch selv er også med, malt på hver sin side av ett lerret: «Ung kvinne på balustrade» og en kullskisse til «Stemmen». – Dette har blitt veldig spennende, Haugar Vestfold Kunstmuseum er flinke til å kaste seg ut i tematiske utstillinger, sier Mona Pahle Bjerke på NRK Radio. (Videoen viser Munchs egne tolkninger.)