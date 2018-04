Nå mener Nordic Screens, som jobber for norske youtubere, at mediegiganten må ta sterkere grep. De ønsker at Youtube får ansatte i Norge med myndighet til å gripe inn, om norsk lov brytes.

Ivar Steen-Johnsen er kanaldirektør i Nordic Screens Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Det er viktig at store, globale plattformer som Youtube og Facebook har norske ansatte. Disse bør ha myndighet til å vurdere innholdet når det er nødvendig, sier kanaldirektør i Nordic Screens, Ivar Steen-Johnsen.

Benjamin Falmark Foss ble i februar dømt til å betale erstatning for ærekrenkelser mot Youtube-stjernen Dennis Vareide.

I en ny video startet han en kampanje mot den 17 år gamle youtuberen Ellen Aabol, som nylig ble nominert til Gullsnutten. Den kan ikke sees i Norge, men i noen andre land – blant annet i USA.

Dette reagerer Nordic Screens sterkt på.

– Den er bare tatt ned i Norge, det mener vi er feil. Hvis du reiser til England eller USA kan du se den, sier Steen-Johnsen.

Ikke tatt stilling

Nettverket United Screens, som representerer Ellen Aabol, sier de ikke har tatt stilling til forslaget fra Nordic Screens, om norske ansatte.

– Nå er vi mest opptatt av å følge Ellen tett og sørge for at hun har det bra, sier Mano Rashidi i United Screens.

Youtube skriver i en e-post til NRK at de har klare retningslinjer for hvilket innhold som det er akseptabelt å legge ut på Youtube.

«Vi overholder lokal lovgivning i alle land vi opererer i, og når vi blir gjort oppmerksom på at en video bryter loven,setter vi i verk tiltak», står det i uttalelsen.

Dennis Vareide har tidligere blitt intervjuet av NRK Brennpunkt om videoene og anklagene. Den gangen måtte han avbryte intervjuet. – Det er en situasjon jeg unner ingen å være i, sier han nå. Du trenger javascript for å se video. Dennis Vareide har tidligere blitt intervjuet av NRK Brennpunkt om videoene og anklagene. Den gangen måtte han avbryte intervjuet. – Det er en situasjon jeg unner ingen å være i, sier han nå.

Har mange følgere

Jonas Lihaug Fredriksen og Henrik Hildre driver til daglig Youtubekanalen «Baibai og Huginn» og er programledere i NRKs Flipp Klipp-studio. Hildre sier den 20 år gamle mannen har mange fans.

– Jeg tror det er et behov i det norske Youtube-miljøet for at ting ikke skal være like glatt, og barnevennlig, og jeg tror nok mange ser på dette som et alternativ.

Jonas Lihaug Fredriksen og Henrik Hildre mener det er vanskelig for Youtube å skulle gjøre mer, med den mengden videoer som blir lastet opp hver dag. Foto: NRK

Hildre håper ikke det er denne typen innhold som vil prege Youtube i tiden fremover. Men han sier man nærmest kan si hva som helst på videodelingstjenesten, uten konsekvenser.

–Du kan du si hva du vil på Youtube, og du kan mene hva du vil om hvem som helst. Det er ingen som håndhever reglene.

Benjamin Falmark Foss sier i en melding til NRK at sjangeren hans er humor, og at han har tenkt å fortsette med det.

.