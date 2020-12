– Siden har det vært min mobil, og den har fulgt meg gjennom livet. Nesten to tredjedeler av livet mitt, og det er helt sykt å tenkte på at den har holdt ut så lenge.

Beate Palmesen var 12 år da hun fikk pakket opp den gjeve julegaven. En splitter ny Nokia 3510. I dag, 18 år senere, bruker hun fortsatt gaven fra foreldrene hver dag.

Bildet er tatt på julaften i 2002. Julegaven fra 2002 bruker hun hver dag. Foto: Heather Ørbeck Eliassen

Blitt vanskelig å få tak i

På den trofaste mursteinen har hun hverken Snapchat, Instagram eller Messenger. Hun har også mobilen på lydløs. Alltid.

– Til manges ergelse og frustrasjon har jeg vært ganske vanskelig å få tak i de siste årene. Jeg har hatt mobilen min på konstant lydløs etter at smarttelefonen kom – og de polyfoniske ringetonene ikke er like populære, sier Palmesen .

Ringetonene hun har på mobilen er fra 2000-tallet, da hun hørte mye på Kurt Nilsen og lastet ned filmmusikken til filmen «UNO». Den norske filmen fra 2004, der Aksel Hennie var både regissør og hovedrolleinnehaver.

Her ringer den gamle Nokia-telefonen, med låten Drive av bandet Incubus. Du trenger javascript for å se video. Her ringer den gamle Nokia-telefonen, med låten Drive av bandet Incubus.

– Jeg synes det er litt godt og befriende, i lag med andre kan man ikke sjekke Instagram konstant.

Men den største grunnen til at hun har den fortsatt, er at mobilen har stor affeksjonsverdi.

Hun innrømmer at det frister med en smarttelefon den dagen nokiaen dør en naturlig død. Og sier at hun for tre år siden gikk til innkjøp av en iPod slik at hun kunne skaffe seg Instagram og høre på litt musikk, men da er hun avhengig av WiFi i siden den ikke har 4G.

– Jeg måtte jukse litt til slutt.

Foto: privat

Man blir mindre eksponert for hva man går glipp av

Psykolog og forfatter av boken «Hverdagspsyk» og «Jobbpsykologi», Carina Carl. Foto: Kaja Bruskeland

Psykolog og forfatter, Carina Carl sier det er fordeler for vår psykiske helse å ha en slik telefon, fremfor en smarttelefon som gir varsler hele tiden.

– Fordelen er for mange knyttet til tilgjengelighet. Når man ikke har tilgang på SoMe og nett på mobil, blir valgalternativene færre. Mange erfarer da større grad av tilstedeværelse der de er, og mindre eksponering for hva «alle andre» gjør.

Hun sier virkningen kan føre til mer ro rundt egen tilværelse, egne valg og eget liv hos dem som har en gammel telefon.

Det henger også sammen med nyordet «FOMO» – fear of missing out.

– Man blir mindre eksponert for hva man går glipp av, og dermed for å evaluere seg selv og sitt eget utenfra. Mot det å erfare det selv, og hvile i sine egne valg innenfra, legger hun til.

Bruker det som partytriks

Beate har også full kontroll over hvor lenge hun har snakket i telefonen i løpet av disse 18 årene. 737 timer, 51 minutter og 11 sekunder.

Det utgir en måned totalt.

Men i tillegg til å bruke telefonen til å ringe folk og sende sms-er, bruker hun den også som et partytriks.

– Jeg drar frem mobilen og forteller hvor gammel den er.

Folk blir sjokkerte og veldig nostalgiske, fordi de mimrer tilbake til sin egen mobil og tenker tilbake på alt de holdt på med i ungdomstiden.

– Det er jo veldig koselig å kunne bidra til det.

En siste fordel? Hun trenger bare å lade en til to ganger i uken.