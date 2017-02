Nok en Oscar-tabbe: Brukte bilde av feil person i hyllest av døde

Flere ting gikk ikke etter planen under årets Oscar-utdeling, som da feil film ble utropt som årets beste film.

I tillegg forvekslet arrangørene et bilde av den australske regissøren Jan Chapman med den avdøde kostymedesigneren Janet Patterson da de skulle hylle filmarbeidere som har gått bort i 2016.

Kostymedesigneren var nominert til Oscar-prisen flere ganger i løpet av karrieren.

Chapman har sagt at hun ble knust da hun så at et bilde av seg selv bli brukt under prisutdelingen.

– Jeg er frisk og i live, sa Chapman, ifølge Time.

I en e-post til Variety har skriver regissøren at det gikk hardt innpå henne da hun så hvilket bilde som ble brukt for å hylle Patterson.

– Jeg ble knust da de forvekslet mitt bilde med et av min gode venn og tidligere samarbeidspartner over lang tid, Janet Patterson. Jeg hadde bedt byrået hennes om å undersøke hvilket bilde som skulle brukes under hyllesten, og de ble fortalt at Akademiet hadde kontroll, skriver Chapman.

Hun fortsetter:

– Janet var en stor skjønnhet, og ble nominert til Oscar fire ganger. Det er veldig skuffende at denne feilen ikke ble oppdaget.