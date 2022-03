No stiller vi klokka: – Går inn på folk

Så er det denne tida på året igjen. Sommartid.

Dei fleste gler seg til sola på kvelden, men for å få det må vi «ofre» ein time søvn.

– Det er kjipt å måtte stå opp ein time tidlegare, men eg gler meg over at det blir ljosare på kvelden, seier Morgan Børresen.

Han og Brita Børresen er blant dei som er positive til å stille klokka.

– Eg forstår småbarnsforeldre og andre som synest det er vanskeleg, men personleg likar eg at vi kan variere mellom sommar- og vintertid, seier Brita.

Ikkje god idé

Elisabeth Flo-Groeneboom er professor i klinisk psykologi ved Universitet i Bergen. Ifølgje ho er det ikkje ein god idé – søvnmessig – å stille klokka ein time fram.

– Det er gjort ein del studiar som viser at når vi skrur klokka framover og mistar ein time, skjer det fleire bilulykker, fortel ho i Lindmo og legg til:

– Det finst også funn av ei auke i talet på hjarteinfarkt. Den timen vi mistar når vi stiller klokka fram går inn på folk.

Psykolog og professor Elisabeth Flo-Groeneboom hos Lindmo. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ein tredel av nordmenn slit med søvnen

Kvar tredje nordmann slit med søvn kvar veke, og talet ser ut til å auke, ifølgje Flo-Groeineboom. Sjølv om talet er høgt er ikkje professoren overraska.

– Søvn er ein så viktig del av livet. Har vi det vanskeleg, er vi sjuke eller stressa, er søvn noko av det fyrste som ryk, seier ho.

Ho påpeiker at småbarnsforeldre og eldre menneske er blant dei som har mest vanskar med søvn.

– Jo eldre ein blir jo mindre djup blir søvnen, og då vaknar ein lettare. Ein halvfull blære kan vere nok til at ein må på do å tisse. Det er fjernt for yngre.

Held ein knapp på vintertid

I tillegg bur vi i eit ekstrempsortland når det gjeld søvn, ifølgje Flo-Groeneboom.

Grunnen til det er at ljoset er veldig varierande gjennom året, og det gir oss spesielle søvnutfordringar.

Hugs å stille klokka ein time fram på søndagen. Foto: Colourbox

– Du treng ljos om morgonen for å halde ein god døgnrytme. Mørket om kvelden gjer at kroppen skjønar det er på tide å leggje seg og gjer at ein søv godt. For å justere rytmen treng ein lys og mørkje på rett tid.

Derfor meiner ho at permanent vintertid hadde vore det mest gunstige for søvnen vår.

– Det som skjer når det blir mykje ljos om kvelden og mørkt om morgen, blir vi alle b-menneske. Men vi ser ikkje ut til å endre sovevanene når vi begynner på skule og jobb. Da legg ein seg seinere og står opp på same tid, informerer Flo-Groeneboom.

Søvnforskarens tips

Viss du er blant dei som har vanskar med å sove har søvneksperten eitt godt råd. Legg bekymringa for søvnen død.

– Tenker ein for mykje på at ein må sove, vil kroppen reagere motsett av det du vil. Kroppen blir stressa, og adrenalinet pumpar.

Ho rår dei som ligg og vrir seg til å gå ut av soverommet, i staden for å liggje der å kave.

– Viss ikkje byrjar ein å assosiere senga med det å liggje vaken, avsluttar ho.

Lær meir om søvn i Lindmo i NRK TV.