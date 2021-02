Dagbladet sin kritikar, Anders Grønneberg, var ikkje nådig om Tix sitt bidrag til Melodi Grand Prix før finalen. Han gav låten terningkast ein.

«Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen».

Grønneberg var ikkje aleine om å gje lågt treningskast. NRK trilla også ein einar på terningen. VG gav ein toar.

– Denne gongen her var det faktisk litt kjipt, fordi dei meldingane var så urettferdige. Veldig mange av meldingane handla ikkje om låten, men karakteren Tix for fire-fem år sidan, uttalte Tix i ein episode i NRK sin Melodi Grand Prix-radio.

Skal eta Tix-panneband

Laurdag vann han den norske finalen.

Låten «Fallen Angel», som er den engelske utgåva av Tix sin originale MGP-låt «Ut av mørket», blir altså Noreg sitt bidrag i Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

TIX – «Fallen Angel» Du trenger javascript for å se video.

– Det kjennest veldig stort. Eg har jo ikkje akkurat hatt musikkeliten i ryggen kanskje, i alle fall ikkje kritikarane. Men eg har prøvd å gjera så godt eg kan for folket. Det er kjempestort at dei har vore der for meg òg, sa vinnaren etter finalen.

I kveld møtest Andreas Andersen Haukeland, alias Tix, og Anders Grønneberg i Debatten. Der får Grønneberg servert Tix sitt panneband.

– Karakterdrap

«At en million fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra», uttalte Grønneberg om Tix og låten «Fallen Angel» etter finalen.

Dette har skapt sterke reaksjonar.

I Medier24 kritiserte frilansjournalisten, Lasse Olsrud Evensen, kritikken i Dagbladet.

Han skuldar blant anna Grønneberg for å driva eit vondskapsfullt forsøk på karakterdrap.

Lasse Olsrud Evensen og Anders Grønneberg møttest til debatt i Dagsnytt 18 i går.

Dagsnytt 18 - TV Du trenger javascript for å se video.

– Han bruker karakteristikkar om Tix som eg ikkje synest er riktige at ein journalist skal gjera, sa Evensen om Grønneberg.

Evensen meiner det handlar om å kunna presentera ting på ein skikkeleg fagleg måte.

– Det er heilt i orden med ordspel, men når det er vondskapsfullt, får eg problem, la Evensen til i Dagsnytt 18.

– Usamd

Grønneberg sa i Dagsnytt 18 at han er heilt usamd i det som Evensen la fram.

– Eg har ein pallett som eg bruker, og så har eg forskjellige typar pennar. Nokre med brei pensel og andre litt smalare. Så har eg innestemme og utestemme. Då har eg det eg treng, uttalte Grønneberg.

– Og når ein snakkar om eit karakterdrap, så har jo Tix gjennom karrieren sin, stort sett klart det utmerka sjølv, la Grønneberg til.

Han meiner han ikkje gjer noko karakterdrap på artisten.

– Det er ikkje eg som har gjort noko gale her, sa Grønneberg i Dagsnytt 18.