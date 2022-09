Hva er det beste dere vil trekke frem med hverandre?

Niklas: Humøret til Ronny, definitivt. Han er verdens blideste menneske. I løpet av vårt 13 år lange vennskap har han vært sur en håndfull ganger.

Ronny: Niklas har en usårlig energi. Han går inn i hver eneste situasjon med en god energi. Veldig mange tenker at det er en glede å oppleve ting med Niklas. Han har rett og slett en gira innstilling til livet.

Hva er det mest irriterende med hverandre?

Niklas: Det er Ronny sitt humør. Han er så irriterende blid at jeg tror nesten det er en sykdom. Hvis noe går gærent, og man kjenner på en motstand i hverdagen så ler han og smiler, mens jeg hisser meg opp.

Ronny: Jeg synes ikke Niklas irriterer meg så innmari mye. Men han er ganske dårlig taper i brettspill, og kan generelt hisse seg opp veldig når det gjelder konkurranseanliggende ting.

Radarparet ledet P3 Gull i 2015.

Er det noe dere synes er rart med hverandre?

Niklas: Ronny takler ikke smaken av mais. Det er helt fantastisk at han elsker taco, men hater mais! Det er rart.

Ronny: Niklas har blitt veldig opptatt av vin, og det er litt rart for en som var mer en kaffe- med-Baileys-type før. Nå kommer han med vinanbefalinger – og det er faktisk veldig god rødvin.

Hva er det sprøeste dere har gjort for hverandre?

Niklas: Vi arrangerte hverandres utdrikningslag. Vi er begge glad i å ta den helt ut, og sparte ikke på kruttet. Utdrikningslaget til Ronny hadde øl som hovedtema, og da ble det både ølbuss, ølkar og mange forskjellige barer på en todagers i Budapest.

Ronny: Jeg synes det er både sprøtt og vakkert at vi har fått æren av å være forloveren til hverandre. I fjor fikk jeg æren av å stå ved hans side, og i år sto han ved min side i mitt bryllup. Det er veldig fint.

Ronny var forloveren til Niklas, som giftet seg med Benjamin Silseth.

Hva er det drøyeste dere har gjort?

Niklas: Det må være da vi dro på et Ping-Pong-show på guttetur til Bangkok. Det var altså et sexshow der nakne kvinner putter ting inni vaginaen sin. Det var ikke sexy, det var bare trist.

Eller så har vi gjort mye ville stunts da vi jobbet sammen i P3, som da vi måtte drikke vår egen urin under P3aksjonen i Trondheim i 2014.

Niklas og Ronny drakk sin egen urin under P3aksjonen i 2014. Du trenger javascript for å se video. Niklas og Ronny drakk sin egen urin under P3aksjonen i 2014.

Ronny: Jeg husker veldig godt den gang jeg og Niklas var ferske kollegaer, og han inviterte meg på tur med danskebåten. Da husker jeg vi snek oss ut i utebassenget på dekk på nattetid. Vi tok med oss noen øl, snek oss gjennom korridorer og bada mens vi så utover Oslofjorden i soloppgang. Det var høyst ulovlig, men et fantastisk minne.

Er det noe dere har dårlig samvittighet for?

Niklas: Det må være alle de gangene jeg har overtalt han til å ta en ekstra øl. Han er ikke så vond å be, og det blir jo alltid mer enn én øl til.

Ronny: Jeg har litt dårlig samvittighet for at vi ikke treffes oftere. Men så er det veldig hyggelig når vi først treffes.

Ronny og Niklas har det alltid like gøy sammen. Foto: Privat

Hva finner dere på sammen?

Niklas: Jeg og ektemannen min drar på middag hjem til Ronny og familien hans. Etter Ronny fikk barn så blir det til at vi spiser taco, drikker øl og slarver. Det er det småbarnslivet tillater. Ellers prøver vi å dra på felles fester sammen.

Ronny: Vi har en felles lidenskap for god mat, så når vi møtes så går det ofte i god mat – enten det er hjemme eller vi er på tur sammen. Det som er så fint med vennskapet vårt et at vi alltid tenker det samme på hva vi vil gjøre. Så vi er veldig like sånn.

Hvem er den beste vennen?

Niklas: Det er Ronny. Jeg er i en annen liga enn han, vil jeg si. Ronny er så oppmerksom, får med seg detaljer og er alltid blid. Så der må jeg bare bøye meg i støvet. Man får ikke en bedre venn enn Ronny.

Ronny: Vi er akkurat passe begge to. Jeg tenker at det er et umulig spørsmål å svare på. Vi har en god relasjon, og selv om jeg sikkert burde ta mer initiativ så, så er det likevel sånn at vi er opptatt samtidig.

Hvilken type venn er du?

Niklas: Jeg er raus, selv om jeg kanskje er vanskelig å få tak i fordi jeg jobber for mye. Men jeg er tolerant og ekstremt lite dømmende. Så jeg rommer alt for en venn sånn sett.

Ronny: Jeg håper jeg er en omsorgsfull person som er fin å dele både opp og nedturer med. For meg handler det om å bare ta en øl med noen jeg på ekte er glad i, og det gir så masse energi.

Det er så kalt! Du trenger javascript for å se video.

Hva ville dere ikke gjort for hverandre?

Niklas: Jeg ville ikke hoppet foran en kule for Ronny, den sparer jeg til ekteskapet. Men ellers ville jeg gjort det meste.

Ronny: Niklas hadde sikkert fått meg til å gjøre det meste. Men hadde han spurt om jeg kunne dra på et langt og kjedelig seminar for han, hadde jeg ikke giddet det. Men jeg kunne strukket meg veldig langt – men ikke ofret livet.

Få med deg «Verdens beste venner» hver lørdag klokken 19:50, og når du vil på NRK TV.