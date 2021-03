New York Times melder at Nike har saksøkt selskapet bak skoene.

– Vi har ikke et forhold med Lil Nas X eller MSCHF. Nike har hverken designet eller lansert disse skoene, og vi stiller oss ikke bak dem, skrev skogiganten i en uttalelse søndag.

Lil Nas X, eller Montero Lamar Hill, fikk sitt gjennombrudd med TikTok-megahiten «Old Town Road» i 2019. Fredag lanserte han en ny låt, «Montero (Call Me By Your Name)», som handler om å komme ut som homofil.

Videoen er sett over 30 millioner ganger, og ledsages av et planlagt stunt: Rapperen har lansert 666 spesialdesignede skopar, som tar utgangspunkt i modellen Nike Air Max 97. Skoene er laget i samarbeid med streetwearmerket og kunstnerkollektivet MSCHF.

Hevder ansatte ga blod

Skoene er svarte, har et bibelsitat om Satans fall fra himmelen, i rød skrift på siden, og er utsmykket med et pentagram. Et pentagram er en femtakket stjerne i en sammenhengende strek, og har i nyere tid ofte blitt forbundet med satanisme.

Skoene, som koster 1018 dollar (rundt 8700 norske kroner), ble solgt ut på under ett minutt.

Lil Nas X sto frem som homofil i kjølvannet av suksessen med countrylåten «Old Town Road». Foto: Chris Pizzello / NTB

Sålene i skoparet skal også inneholde en dråpe blod, hentet fra de ansatte i MSCHF.

– Det var ikke mye blod, faktisk. Det var rundt seks av oss som ga det, skriver Daniel Greenberg, en av grunnleggerne i selskapet, i en e-post til New York Times.

Greenberg påpeker at Nike ikke har vært involvert i skosalget på noen som helst måte.

Sarkastisk video

Før søksmålet ble kjent la Lil Nas X ut en video på YouTube (ekstern lenke) med tittelen «Lil Nas X Apologizes for Satan Shoe» («Lil Nas X sier unnskyld for satansko»).

I videoen virker det noen sekunder som Hill faktisk skal beklage skostuntet.

I stedet klippes det til noen av de drøyeste delene av musikkvideoen til Hills siste musikkvideo, der rapperen bokstavelig talt danser med djevelen.

Lil Nas X under Grammy-utdelingen i januar. Foto: Robyn Beck / AFP

– Vi bryr oss ikke

Skoslippet har skapt reaksjoner fra verdikonservativt hold. Nike meldte raskt at de ikke har noen avtale med Lil Nas X.

Skogiganten Nike mener de røde og svarte skoene er en krenkelse og en utvanning av deres merkevare. De hevder også at satanskoene vil skape forvirring og en falsk kobling mellom Nike og selskapets produkter.

– Beslutninger om hvilke produkter som får swoosh-en er det Nike som skal ta, ikke tredjeparter som MSCHF. Nike ber om at retten umiddelbart og permanent stopper MSCHFs ordrebehandling for sine uautoriserte satansko.

Den amerikansk føderale etaten med ansvar for å fremme trygghet innen forbrukervarer har foreløpig ikke kommentert søksmålet. Greenberg i MSCHF sier til New York Times at han mener selskapet kan gjøre hva de vil, så lenge de sørger for at folk blir fan av merket, ikke produktet.

– Vi bygger det vi vil. Vi bryr oss ikke, skriver han i en e-post til New York Times.