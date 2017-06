Nico og Vinz vurderte å bryte: – Ting føltes ikke riktig oss imellom

Nico og Vinz består av Oslo-guttene Nicolay Sereba og Vincent Dery. De slo for alvor gjennom i 2011 og ble årets spellemenn under Spellemannsprisen i 2014. En stund har det vært stille på de to, frem til de denne uken slapp en ny låt.

NRK møtte duoen på Rådhusplassen foran scenen hvor VG-lista går av stabelen lørdag. De to har hatt en tøff tid, men har funnet tilbake til musikken og ordnet opp seg imellom.

– Jeg tror vi var på et punkt hvor det var veldig viktig for oss å reflektere og se hva vi ville. Ting føltes ikke riktig personlig og oss imellom, sier Vinz.

De forteller at de stod ovenfor problemstillingen om å skulle gi seg med duoen.

– Ja, vi stod overfor den problemstillingen, men vi fant ut at vi som artister har vårt største potensial i gruppen.

– Vi tror på at Nico og Vinz er noe større enn oss som individer, sier Nico.

PÅ SENTRUM SCENE: Nico og Vinz er veldig populære. Her fra en konsert på Sentrum scene i 2014. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Reist og mimret

I fjor ble det kjent at duoen brøt med manageren Amanuel Kidane, som hadde vært med siden de startet i 2009.

På sin Facebook-profil den gang skrev Kidane et innlegg hvor han uttrykte at han hadde hatt en fantastisk reise med guttene, men at alle ting må ende en gang.

Nico og Vinz sier de trengte tid til å ta tak i ting, før de kom tilbake med ny musikk.

– I karrieren så går det opp og ned, og etter all suksessen, og alt som skjedde når ting var på topp, var et lite tid til å se på oss selv og til å holde forholdet sterkt. Det resulterte i at når ting gikk ned igjen og det ble stillere, så satt man plutselig med en følelse av at her er det mye vi må ta tak i, sier Vinz.

De to har brukt tiden til å reise, og se på seg selv og duoen fra et utenfra perspektiv. De forteller at det ikke er noen andre de omgås mer, enn hverandre.

– Vi hadde et par kvelder hvor vi satt å så på YouTube-klipp og mimret. Vi snakket om hvordan ting var, og så på oss selv litt utenfra. Jeg tror det gjorde godt, for å stake en ny kurs, forklarer Vinz.

HAR LAGT DET BAK SEG: Nico og Vinz har lagt kaoset bak seg og står på scenen igjen i helgen. Her fra en konsert i 2014. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Lagt det bak seg

Nå har Nico og Vinz lagt den vanskelige tiden bak seg, og har gitt ut en ny låt de virkelig brenner for.

– Vi har brukt mye tid på å finne tilbake til vårt uttrykk og finne tilbake til oss selv. Vi har funnet tilbake til et sterkt forhold mellom oss, sier Nico.

– Den nye musikken er resultatet av det. Det er veldig ekte, og kommer rett fra oss selv både musikalsk og tematisk.