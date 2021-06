Årets høydepunkt i fotballverden er sparket i gang. De neste fire ukene skal 51 kamper bli spilt mellom 24 lag. Det kan bli for mye fotball for noen, for lite for andre.

Men bak sporten er det også historier om livet, skjebnene og fotballens påvirkningskraft. Historier som har dukket opp i det rike mangfoldet av bøker og filmer.

I anledning fotball-EM har vi fått ni kjente fotballpersonligher til å trekke frem sin favoritt – som du kan ta med deg inn i EM- og sommerukene.

Boken «Tynd Luft»

Forfatter: Joakim Jakobsen

Utgitt: 2008

Anbefalt av: Arild Stavrum – forfatter og tidligere fotballspiller

– Den handler om det danske landslaget under Mexico-VM i 1986. En fremragende bok om et fantastisk godt lag, som kanskje ikke mange har lest.

– Da jeg møtte forfatteren sa han at fotballspillere først blir interessante etter de har blitt 40 år og har reflektert over ting. I boka har han intervjuet alle spillerne mange år senere, og får refleksjoner som er veldig morsomme. Virkelig verdt å lese!

Boken «Det är bara lite cancer»

Forfatter: Klas Ingesson og Henrik Ekblom Ystén

Utgitt: 2015

Anbefalt av: Andrine Hegerberg – fotballspiller for AS Roma

– Ingesson spilte for en rekke internasjonale klubber og var med å ta VM-bronse med Sverige i 1994. Etter endt karriere fikk han diagnosen kreft. Boka tar deg med på reisen i livet til en fotballproff, og utfordringer på og utenfor banen.

– Den har historier fra VM-bronsen og hvordan han skremte vettet av Andrea Pirlo. Og hvordan han brukte fotballen som verktøy for å håndtere den største utfordringen, nemlig å bli kreftsyk. Denne boka er god uavhengig graden av fotballinteresse. Den gjorde i alle fall inntrykk på meg.

Dokumentaren «Diego Maradona»

Se den i NRK TV: «Diego Maradona». Du trenger javascript for å se video. Se den i NRK TV: «Diego Maradona».

Laget av: Filmregissør Asif Kapadia

Utgitt: 2019

Anbefalt av: Erik Thorstvedt – TV-profil og tidligere fotballspiller

– Den tar for seg Maradonas tid i Napoli, og viser hvorfor det gikk som det gikk. Dette var superstjernen alle rev og sleit i, og som havnet i trøbbel på grunn av mafia og rusmisbruk.

– Det er den samme regissøren som også har laget dokumentarene om Amy Winehouse og Formel 1-stjerna Ayrton Senna. Alle de tre er eksepsjonelt bra og forbilder for hvordan man lager dokumentarer.

Dokumentarserien «Sunderland 'Til I Die»

Laget av: Produksjonsselskapet Fulwell 73

Utgitt: I 2018 og 2020 på Netflix

Anbefalt av: Mads Hansen – programleder og tidligere fotballspiller

– En veldig fin dokumentar som jeg tror de fleste fotballinteresserte kjenner til. Den følger et engelsk storlag som har rykket ned fra Premier League, og nå vil rykke opp igjen på første forsøk. Med fare for å «spoile»; det blir ikke så enkelt som man trodde.

– Det var første gang man kom på innsiden av et engelsk topplag og så tett på spillerne. De siste årene har det kommet flere lignende serier om engelske klubber. Den om Leeds og Manchester City på Amazon Prime er også bra.

Claus Lundekvam – En Kamp Til

Forfatter: Claus Lundekvam og Thomas Karlsen

Utgitt: 2016

Anbefalt av: Carina Olset – programleder i NRK

– Claus Lundekvam har spilt fotball i Premier League i en årrekke, og er sammen med John Arne Riise den norske fotballspilleren som har spilt flest kamper på dette nivået. Men det er valgene han har tatt utenfor gressmatta som sitter igjen etter å ha lest denne.

– Tidvis er det smertefullt å lese. Tidvis faller tårene. Og tidvis ble jeg kvalm. Dette er en bok som forteller mye om hvordan et liv som toppidrettsutøver kan være før, under og etter, og den gir innsikt jeg ikke har fått andre steder. Det er åpent og rått skrevet om hvordan dop og fester tok kontrollen over Lundekvam. Sterk bok som jeg anbefaler.

VM-bokserien til Michelet og Solstad

Forfatter: Jon Michelet og Dag Solstad

Utgitt: 1982–1998

Anbefalt av: Lars Tjærnås – fotballkommentator og tidligere fotballtrener

– Jeg er veldig glad i bøkene til Michelet og Solstad. Jeg elsker nærheten, lidenskapen og samtidig den lille dialogen og motsetningene mellom de ulike lagene de liker. De står fortsatt i bokhylla uten å støve ned, for det hender jeg er innom ulike kapitler

– Både 1982 og 86' er mesterskap som er spikret for min del, og de er udødelige også gjennom bøkene deres. Michelets forkjærlighet for Brasil gir en ekstra spiss på disse mesterskapene. Og lidelsen som fulgte med da laget ble utslått.

Boken «I Think Therefore I Play»

Forfatter: Alessandro Alciato og Andrea Pirlo

Utgitt: 2014

Anbefalt av: Lise Klaveness – Direktør i NFF og tidligere fotballspiller

– Min anbefaling er boken til Andrea Pirlo. Den liker jeg godt fordi den gir et innblikk i tankesettet til en av fotballens mestre.

– Boka har færre årstall, meritter og statistikk. Mer analyse, opplevelser og vurderinger.

Boken «Fotball forklarer verden. En (tvilsom) teori om globalisering»

Forfatter: Franklin Foer

Utgitt: 2006

Anbefalt av: Mina Finstad Berg – sportskommentator i TV 2

– En lettlest og god bok om sammenhengen mellom fotball, kultur og historie. Om hvordan fotballen både påvirker og blir påvirket av samfunnet rundt.

– Den gir et overblikk over flere historier; borgerkrigen i Jugoslavia, revolusjonen i Iran, hatoppgjørene i Skottland, Berlusconis Milan og Catalonia-konflikten i Spania. Du må ikke være fotballnerd for å lese den.

Boken «VM–bobilmemoarer, Tyskland 2006»

Forfatter: Joachim Førsund og Egon Holstad

Utgitt: 2006

Anbefalt av: Bernt Hulsker – TV-profil og tidligere fotballspiller

– Jeg vil anbefale bobilmemoarene fra VM i Tyskland. Om et mesterskap fortalt fra to groundhoppere i bobil med würst til lunsj i en måned. Om laguttak, VIP-billetter, fotballhistorie og tanker rundt Tina Turner «Simply the best» på stadionet.

– Nå for tiden leser jeg boka om tidenes beste spiss, Marco van Basten. Den er også bra.