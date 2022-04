Nettets «sprøeste» kunstverk: – Ville få frem den norske internettkulturen

Denne ukens største internettbegivenhet kan trolig tilskrives forumet r/Place på Reddit. Hele 6 millioner brukere verden rundt har vært innom og bidratt i det dugnadsbaserte og virale fenomenet, som ble avsluttet natt til tirsdag.

Mange har kanskje sett ulike bilder med piksel-kunst den siste uka, uten å nødvendigvis forstå hvorfor. Fenomenet har blitt omtalt både i tradisjonelle medier og trukket fram av flere kjente profiler verden rundt.

«R/Place blander kunst, lagarbeid og rene tilfeldigheter til et imponerende bildevev som designeren i meg virkelig synes er vakkert», skriver Cameron Sherrill i magasinet Esquire.

Men hva er greia?

Konseptet på r/place er enkelt: Det startet med et blankt, digitalt lerret bestående av en million piksler. Her kunne alle brukerne som ville bidra ved å klikke på én piksel om gangen, og endre den til en valgfri farge. Så må man vente i fem minutter før man får endre neste piksel.

Ingen piksler var fredet. Noe som førte til hard kamp og mobilisering. Motiver som kong Harald krevde godt lagarbeid mellom mange personer. Ikke bare skulle han ligne – men nordmennene måtte også forsvare kongen vår fra piksel-sabotører.

Ikke alle klarte å forsvare motivene sine. Resultatet ble et levende bilde som endret seg fra et øyeblikk til et annet.

Dannet allianse med nabolandene

André Haugan (34) fra Stavanger er en av moderatorene for det norske Reddit-forumet r/Norge, som i skrivende stund har rundt 186 000 medlemmer. Det var denne gruppen som hovedsakelig var ansvarlig for det norske bidraget på lerretet.

Discord-kanalen med samme navn mobiliserte rundt 500 brukere til å koordinere og kommunisere om kunstaksjonen.

– Vi visste jo at dette var noe som kom til å skje et par dager i forveien, så vi hadde god tid på oss til å lage en plan over hvordan vi ville få dette til å fungere. Vi hadde åpne diskusjoner om hva folk ville lage, og koordinerte deretter, sier han.

Kong Harald, Skrik, Magnus Karlsen, et vikingskip, sverd i fjell, en oljerigg og flagget er blant motivene som ble laget av de norske brukerne.

Å lage flagg var populært også blant brukere fra andre land, blant annet fikk Ukraina en sentral plass.

STØTTE TIL UKRAINA: Teksten «Ære til Ukraina!» og et bilde av president Volodymyr Zelenskyj med solbriller er blant motivene som ble laget. – Støtten til Ukraina var merkbar. Det var for eksempel masse hjerter som ble laget inni det ukrainske flagget, sier André Haugan. Foto: Reddit (skjermdump)

– Jeg har ikke vært våken hele natten alle dagene. Men fra jeg kom hjem fra jobb den første dagen til morgenen etter, satt jeg mer eller mindre kun og jobbet med dette, sier Haugan lattermildt.

For å unngå at det deres norske bidrag skulle bli malt over av andre brukere, var det viktig å danne allianser med andre nettsamfunn slik at man kunne hjelpe og beskytte hverandre.

– Vi allierte oss med de andre nordiske gruppene på Reddit, i tillegg til gruppen r/Destiny som laget LHBTIQ+-flagg under oss. De var vanvittig gode å ha med på laget. De var mange og dedikerte fans som kunne være aktive 24/7, forteller André Haugan.

Popkultur, tilhørighet og kaos

Både små og store nettsamfunn flokket til lerretet for å markere seg. Referanser til populærkultur, memes og politiske budskap var svært populært.

Anime-fansen slo raskt til og tok over store flater. Subredditen r/thebluecorner gjorde det til sitt oppdrag å holde et hjørne blått. Elden Ring-fansen gjenskapte karakterer fra spillet. Twitch-streamere prøvde å sabotere ved å ta over store mengder piksler med sine enorme følgerskarer.

Den norske moderatoren mener grunnen til at nettfenomenet tok fullstendig av først og fremst er fordi folk synes det er et gøy og kreativt konsept.

– For noen har dette sikkert vært en piksel-krig for å bevare en ære av ett eller annet slag, eller for å bevise at de er den mest dedikerte fanskaren. Mens andre har bare ville skape et kunstverk. Vi ville bare få frem så mye som mulig av den norske internettkulturen, forteller Haugan.

Og fortsetter:

– Jeg tror folk liker å ha tilhørighet til noe, og dette var en plass å vise det frem på, sier han.

Den populære Twitch-streameren Asmongold var blant de som ville skape kaos på r/place ved å få sine fans til å ta over deler av lerretet.

Speiler internettkulturen

Fenomenet, som varte i over fire dager, endte til slutt med at man bare kunne endre pikslene til hvit. I dag er lerretet blankt igjen – akkurat slik det startet.

Første gang r/place inviterte hele verden til kunstfest var tilbake i 2017. 2022-versjonen var den andre og mer populære utgaven. Per dags dato er det ingen som vet om eller når fenomenet vender tilbake atter en gang.

«Hvis Place sier noe om internettet, så er det at dette er et bevis på den økende makten nettsamfunn har», skriver Washington Post.

Avisen trekker frem at spesielt yngre nettbrukere foretrekker lukkede internettsamfunn som Discord eller Geneva, over store sosiale medier som er åpne for alle – og legger til:

«Prosjektets popularitet kan bunne i følelsen man får av kollektivisme og samhold, som stadig virker mer sjeldent ettersom internett blir mer og mer delt og polarisert».

Anbefalt videre lesing: