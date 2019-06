Netflix-sjefen hyller «Skam» og frykter Youtube

Netflix-ros til NRK

Netflix-sjefen Reed Hastings mener NRK gjør en god jobb, både med innhold og med tekniske løsninger for distribusjon av innholdet. Under et internasjonalt tv-toppmøte i Oslo torsdag trakk han fram både SKAM og NRKs tv-app som eksempler. Også NRKs arbeid for å sikre langtidsrettigheter for innhold fikk ros, skriver Kampanje