Netflix avslører tre nye serier

På den første dagen av bokmessa i Frankfurt kan Netflix avsløre at de har hanket inn tre nye bøker som skal bli serier hos dem.

– Vi er ekstremt spente på disse tre prosjektene og de viser nok en gang at fantastiske historier kan komme fra hvor som helst, på hvilke som helst språk og fra forskjellige tidspunkt i historien, sa visepresident for internasjonale originalserier Kelly Luegenbiehl på scenen i Frankfurt.

I en pressemelding fra selskapet avslører de at det er en svensk, en tysk og en tyrkisk-britisk bok som skal danne grunnlaget for de nye seriene.

Den svenske er Fredrik Backmans bok «Folk med ångest». Den ble gitt ut i 2019 og Salomonsson Agency beskriver den som «årets mest bøllete roman».

Fredrik Backmann sin bok «Folk med ångest» blir til Netflix-serie. Foto: Hilde Bruvik / NRK

Den handler om et gisseldrama under en visning, hvor en mislykket bankraner låser inne megleren, to bitre Ikea-entusiaster, en gravid kvinne, en suicidal millionær og en kanin, skriver agenturet.

– Historien har både humor og alvor, man ler og gråter. Samtidig sier den noe om vår tid i dag og om hvordan samfunnet ser ut, sier Camilla Ahlgren, som skal lage manuset til serien til Aftonbladet.

Backmans debutroman var «En mann ved navn Ove».

«Et fascinerende fenomen»

Agenturet som har Backmann i stallen kan også vise til at boken er solgt til flere land, blant annet Norge, Storbritannia og USA.

Daniel Kehlmann sin bok «Tyll» skal omgjøres til levende bilder i «nær fremtid». Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tyske «Tyll» av Daniel Kehlmann blir også serie. Boken ble gitt ut på norsk i 2018, og NRKs anmelder skrev blant annet dette:

«Tyll og Kehlmann er helt klart ute i samme ærend. Det gjelder å fange sitt publikum, slik at vi glemmer at vi er til! Det lykkes Kehlmann med denne gang.»

Kehlmann ga ut sin første roman i 1997, og The Guardian har tidligere beskrevet ham som «et fascinerende fenomen».

Store Norske Leksikon skriver at Kehlmann er en av de mest internasjonalt kjente og oversatte tyskspråklige samtidsforfatterne.

Skal produseres i «nær fremtid»

Til slutt er det «Kjærlighetens førti bud» som Elif Shafak ga ut i 2011 som skal bli levende bilder. Den er ifølge The Times en nydelig og overdådig bok, der fortid og nåtid forenes på vakkert vi i et lidenskapelig forsvar av selve lidenskapen.

Elif Shafak er en forfatter med ett hjertekammer i Tyrkia og ett i England. Hun er for tiden Tyrkias mest leste kvinnelige forfatter og er en engasjert politisk kommentator og foredragsholder.

Innspillingen av «Folk med ångest» er ifølge pressemeldingen snart i gang, mens de to andre skal produseres i «nær fremtid».

Forventer at tallene legges frem

Serienyheten kommer samme dag som Netflix skal presentere tallene for tredje kvartal i år. Bloomberg skriver de skal legges frem etter at børsen stenger onsdag ettermidag. Aksjene hos strømmegiganten har falt mer enn en femtedel siden juli, men risikoen for en ny nedtur vil være mindre denne gangen, ifølge nettstedet.

Analytikere forventer at tjenesten vil øke med omtrent 800.000 abonnenter i USA og 6 millioner internasjonalt. Selskapet Gerber Kawaski Inc. er blant investorene i Netflix, og tror økningen kan skyldes at folk flytter fra HBO til Netflix for å se «Stranger Things».

Samtidig sier rådgiver i selskapet Nick Licouris til Bloomberg at firmaet har mistet sin posisjon på grunn av konkurransen fra blant annet Apple og Disney.