Netflix advarer folk mot å kjøre i blinde etter å ha sett «Bird Box»

Filmen med Sandra Bullock i hovedrollen hadde premiere på Netflix 21. desember og ble strømmet av 45 millioner seere på én uke, ifølge strømmegiganten selv.

«Bird Box» handler i korte trekk om at en mystisk kraft får mennesker over hele verden til å ta livet sitt, og den eneste måten man kan overleve på er ved å ha bind for øynene.

Nett-utfordring

Den populære filmen har også fått mye oppmerksomhet gjennom sosiale medier, og humorbilder, eller memer som det kalles.

I kjølvannet av dette har emneknaggen #birdboxchallenge fått tusenvis av nettbrukere til å legge ut bilder og videoer av seg selv hvor de gjør dagligdagse aktiviteter med bind for øynene.

Youtube-stjernen Morgan Adams gikk for eksempel rundt et helt døgn uten å kunne se noe som helst.

Ikke uventet kan tap av synssansen skape problemer, og sosiale medier fylles opp av mennesker som går på vegger og snubler i trapper med bind for øynene.

Enkelte har også lagt ut bilder av at de kjører bil i blinde.

Netflix: Ikke skad dere

Ettersom farsotten har spredd seg og folk ser ut til å gjøre stadig mer dumdristige stunts inspirert av filmen, gikk Netflix denne uken ut med en advarsel.

– Kan ikke tro at jeg trenger å si dette, men vær så snill å ikke skade dere med denne Bird Box-utfordringen. Vi vet ikke hvordan dette startet, og vi setter pris på honnøren, men Boy og Girl (to av filmens karakterer journ anm.) har kun ett ønske for 2019. At dere ikke havner på sykehus på grunn av et mem, skriver de på Twitter.

Til tross for å ha blitt en seersuksess, har anmelderne vært relativt lunkne til filmen som er basert på Josh Malermans roman med samme navn fra 2014. Danske Susanne Bier har regien.

