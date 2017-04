Nesten halvparten tror ikke på det de leser

Det viser en undersøkelse som Medietilsynet har gjennomført.

Og selv om de fleste spurte mener at det er på Facebook og andre sosiale medier man finner de falske nyhetene, svarer samtidig én av fem at de heller ikke tror på det de ser på tradisjonelle nyheter, som NRK, VG og Aftenposten.

– Jeg tror mange leser ting som de tror og oppfatter er ekte nyheter, som viser seg å være feil, sier ansvarlig redaktør i Faktisk.no, Kristoffer Egeberg.

Det har vært mye diskusjon rundt opprettelsen av Faktisk.no. Selv mener Egeberg at de kan bidra med å lære folk å bli mer kildekritiske, slik at flere på sikt greier å oppfatte falske nyheter på egen hånd.

Kristoffer Egeberg er ansvarlig redaktør i Faktisk.no. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Og at de kanskje varsler oss og andre om at dette er ting man ikke kan stole på, sier han.

Kulturministeren: – Media må ta ansvar

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mener media selv må ta ansvar for å bekjempe falske nyheter.

– Det beste vernet mot falske nyheter, er en fri, uavhengig, kritisk og selvkritisk presse. Det er det viktigste virkemiddelet. Og derfor har mediene selv et veldig stort ansvar, sier Helleland.

– Tar det med oss videre

– Undersøkelsen viser at tilnærmet halvparten mener at offentlige myndigheter har et stort ansvar i å øke befolkningens mediekompetanse. Medietilsynet gjør allerede mye på dette feltet. Vi ser på resultatene av undersøkelsen med stor interesse og tar dette med oss i det videre arbeidet, sier Medietilsynets direktør Tom Thoresen til NTB.