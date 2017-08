Nesten halvparten av alle nordmenn betaler for musikkstrømmetjenester

At nordmenn er aktive på strømming av musikk er ikke nytt. Men i TONOs nye rapport som har undersøkt strømmevanene til folket i Norden, er det de norske ungdommene som har størst betalingsvilje sammenlignet med jevnaldrende i de andre nordiske landene.

Hele 66 % nordmenn i alderen 12–29 år betaler for musikk via strømmetjenester, ifølge rapporten.

Tror dette gir en fordel for norske artister

Musikkjournalist Asbjørn Slettemark mener den norske musikken kan nå langt internasjonalt hvis den strømmes mye i skandinaviske land.

– Inntil resten av verden tar oss igjen og blir like ivrige abonnenter på Spotify, så har faktisk de norske artistene en liten fordel sammenlignet med andre artister fra andre land, sier Slettemark.

Musikkjournalist Asbjørn Slettemark mener den norske musikken kan nå langt internasjonalt hvis den strømmes mye i skandinaviske land. Foto: NRK

Den nye teknologien begynner å gå seg til

TONO er en organisasjon som forvalter rettighetene til komponister og tekstforfattere i Norge.

– Vi ser at nordmenn har et sterkt forhold til musikk og man synes også det er greit å betale for det, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Han er glad for at så mange unge folk er villige til å betale for musikken.

Kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen, er glad for at så mange unge vil betale for musikken. Foto: Caroline Roka

– Det er en veldig hyggelig utvikling sammenlignet med 10–15 år tilbake da musikkbransjen, komponister og musikere var veldig forvirret over den nye plattformen for musikk. Men nå begynner dette å gå seg til, sier Martinsen til NRK.

Asbjørn Slettemark er enig i at den nye teknologien som har inntatt musikkbransjen har falt mer på plass.

– Musikkbransjen har funnet løsningen som forbrukere og lyttere er fornøyd med. Strømmetjenestene har blitt mer effektive og brukervennlige, sier Slettemark.