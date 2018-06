Kurt Cobains ting på utstilling

Utstillingen «Growing Up with Kurt Cobain» åpner i Irland i Juli. Det er The Museum of Style Icons som stiller ut private ting, biler, kunst og klær, som for eksempel genseren han hadde på seg i den legendariske videoen til «Smells like teen spirit», skriver NME. Artistens mor og datter deltar på åpingen av utstillingen. – Jeg er glad for at fansen får bli kjent med min far gjennom disse tingene, sier datteren til Reuters. Kurt Cobain var vokalist i «Nirvana», og ble funnet død i sitt hjem i 1994.