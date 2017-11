NBC-programleder sparket for «upassende oppførsel»

Lauers kollega Savannah Guthrie leste selv opp kunngjøringen i onsdagens utgave av det populære frokostprogrammet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mottok klage mandag

Uttalelsen, signert NBC nyhetssjef Andy Lack, slår fast at selskapet mandag denne uka mottok en klage fra en kollega av Lauer, der kollegaen i detalj beskrev «upassende seksuell adferd på arbeidsplassen».

Ifølge Lack skal selskapet ha foretatt en grundig gjennomgang av klagen, og funnet at Lauers adferd utgjorde et tydelig brudd med selskapets retningslinjer.

I uttalelsen heter det at dette er den første klagen arbeidsgiveren har mottatt på Lauer i løpet av hans over 20 år tilknyttet kanalen, men at de har grunn til å tro at det ikke dreier seg om en enkelthendelse.

Feiret 20-årsjubileum

Lauer feiret tidligere i år sitt 20-årsjubileum som programleder for aktualitetsprogrammet «Today». I fjor tegnet han ny kontrakt med kanalen som skulle gjelde ut 2018.

Oppsigelsen av den profilerte programlederen skjer bare en uke etter at den konkurrerende kanalen CBS sparket sin mangeårige programleder Charlie Rose etter at åtte kvinnelige kolleger har anklaget ham for seksuell trakassering.