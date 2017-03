– Inntrykket som fester seg, er at tilbudet for folk i utkanten av Norge ikke er prioritert av denne regjeringen, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

La oss spole noen måneder tilbake i tid: I høst overtok selskapet Kvikkas utkjøringer av lørdagsavisene her i landet, etter at de vant anbudsrunden med Posten.

Så ble det bråk: Sjåførene fant ikke fram, og dermed ble avisene heller ikke levert. Flere tusen abonnenter over hele landet fikk ikke varene de hadde betalt for.

Så gikk det seg til, og klagene ble færre.

Men så: Onsdag gikk Kvikkas sin underleverandør, Norpost, konkurs.

Dermed står 70.000 husstander igjen i fare for å sitte uten avis – som de fremdeles betaler for.

– Nå må det ryddes opp

Det får tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete til å se rødt.

– Det er mange som har hatt et dårlig tilbud med Kvikkas. Nå får de ikke noe tilbud i det hele tatt. Og det er regjeringen og staten som har ansvar for at dette fungerer, sier hun.

Nå krever hun at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rydder opp.

– Jeg er overraska over den slette håndteringa denne saken har fått fra samferdselsdepartementet. Som tidligere statsråd kjenner jeg departementet som et veldig ryddig og kompetent departement, sier hun.

Departementet skylder på Kvikkas

Samferdselsdepartementet vil ikke stille til intervju med NRK, men skriver følgende i en e-post:

«Vi forventer at Kvikkas leverer etter kontrakten som er inngått, og at ombæringen av lørdagsaviser ikke blir skadelidende. Kvaliteten på den tjenesten Kvikkas yter har blitt bedre, og vi forventer at denne positive utviklingen fortsetter. Våre krav til Kvikkas blir de samme, og selskapet har informert departementet om deres planer for å overholde kontraktsforpliktelsene. Detaljer rundt drift, må Norpost og Kvikkas selv svare på», skriver statssekretær i Samferdselsdepartementet, Reynir Johannesson.

Den forklaringen synes ikke Navarsete er god nok.

– Det er regjeringen sitt ansvar at man har valgt å konkurranseutsette en tjeneste som er så viktig for folk, som Posten fremdeles er. Senterpartiet har vært imot det, for vi mener at staten må ta seg av tjenester som er viktige i folks hverdag, sier hun.

Norpost ble erklært konkurs onsdag. Foto: NORPOST

– Jobben ble undervurdert

Administrerende direktør i Norpost, Geir Feltstykket, sier det var vanskeligere å levere lørdagsaviser i grisgrendte strøk, ofte uten gateadresser, enn de hadde trodd.

Nå venter han på å få nye eiere.

– Vi har biler, bud, maskiner og utstyr som er klare. Det jobbes for fullt her, sier Feltstykket til NRK.

Og i mellomtiden venter folk på å få avisene sine.