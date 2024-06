– For å opprettholde Nationaltheatrets drift, er det nødvendig å gjennomføre en full rehabilitering av bygningen som inkluderer utskiftning av alle tekniske anlegg, står det i utredningen fra Statsbygg.

Fredag morgen presenterte kulturminister Lubna Jaffery tre alternativer for videre rehabilitering av Nationaltheatret.

– Alle alternativene for Nationaltheatret er dyre og krevende, sa Jaffery.

Kulturminister Lubna Jaffery presenterte utredningen fra Statsbygg. Foto: Linda Marie Vedeler / NRK

Kulturministeren sier at regjeringen ikke har tatt stilling til hvilket alternativ de vil gå for og at neste steg er å få gjennomført en kvalitetssikring av utredningen.

– Vi må komme tilbake til hva vi mener er den beste løsningen. Dette er komplisert og kostnadskrevende, sier Jaffery til NRK.

Tre ulike alternativer

Her er de tre løsningene:

Tullinløkka-løsningen.

Den innebærer en enklere oppussing uten oppgradering av hovedscenen. I mellomtiden etableres det en moderne scene og en mindre scene i et nybygg på Tullinløkka i Oslo sentrum. Denne løsningen vil ta 18 år. Prisanslaget er 9,75 milliarder kroner. Delt løsning med oppgradering. Denne løsningen innebærer å videreføre en tidligere planlagt oppgradering av hovedscenen. I mellomtiden vil det bli etablert en midlertidig scene og flere biscener utenfor sentrum. Prisanslaget er på 9,3 milliarder kroner. Delt løsning uten oppgradering. Dette alternativet har også en midlertidig scene og biscener utenfor sentrum, men er basert på enklere oppussing uten oppgradering av hovedscenen i det gamle bygget. Prisanslaget er på 6,95 milliarder kroner.

Nationaltheatret skal oppgraderes, men hvilket av de tre løsningene det blir er ikke bestemt ennå. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Tror Tullinløkka-løsningen er den beste

Tullinløkka vurderes å være den beste løsningen for publikumsopplevelsen, ifølge Statsbygg.

Det er teatersjef Kristian Seltun enig i.

– Det er viktig at vi kan holde driften i gang under rehabiliteringen. Tullinløkka-løsningen er god fordi da kan vi drive der, mens rehabiliteringen pågår, sier Seltun.

Teatersjef ved Nationaltheatret, Kristian Seltun, håper Tullinløkka-alternativet blir løsning. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er derimot kritisk til regjeringens ønske om å bygge en ny teaterscene på Tullinløkka.

De mener området ikke er egnet til teaterformål.

Forfall i flere år

I mange år har de ansatte ved Nationaltheatret bedt om at bygget rehabiliteres.

– Det største dramaet på Nationaltheatret pågår hele året og er gratis å oppleve: bygningens forfall, skriver Nationaltheatret på sine egen hjemmeside.