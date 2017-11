– Jeg er veldig privat person. Spesielt når det skjer dårlige ting med meg, liker jeg å holde det for meg selv, sier hun.

– Hvorfor skjer ikke dette med andre kvinner, spurte jeg meg selv, uten å vite at vi var mange i samme båt, sier den 43 år gamle norske skuespilleren Natassia Malthe.

Hun hevder Hollywood-mogulen Harvey Weinstein tvang henne til å ha sex i 2008.

– Jeg har vært redd for å stå frem men gjør det med støtte fra mine venner, og også for å være en godt forbilde for barnet mitt. Kvinner skal ikke bli behandlet på denne måten, sa Malthe, da hun anklaget Weinstein for overgrep.

En ny mulighet

Da hun skjønte at hun ikke var alene, tenkte hun at dette er en mulighet til å skape forandring.

– #Metoo-kampanjen er kraftfull, og denne følelsen av å være alene, at dette bare hender meg, følger unge kvinner ut i verden. Øyeblikket er inne til å snakke om det, sier Malthe.

Hos Skavlan forteller hun om ukulturen som rådet i Hollywood. – En av senior-agentene sa: "Du har en avtale om audition, hvis du vil spise middag med NN". Jeg svarte: – Hva med lunsj? Da har du ingen avtale, svarte han.

En produsent, mye eldre enn henne selv, kalte henne inn til lunsj med to manusforfattere.

Hånd på låret

– Jeg sa at hvis det blir snakk om noe annet enn arbeid, kommer jeg til å forlate restauranten. Jeg var veldig ung, og følte meg tøff. Han kom med andre forslag, og jeg reiste meg opp og gikk. En uke senere ringte han og sa at hun hadde misforstått.

Han inviterte på middag. Men midt under måltidet la han hånden på låret mitt. Jeg reiste med nok en gang og forlot stedet. Menn med makt blir skikkelig sure om du står opp mot dem, sier Natassia Malthe.