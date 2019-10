Nasjonalmuseet får 29 ganger mer i statsbudsjettet enn Kode i Bergen: – Vanvittig Oslo-sentrering

I statsbudsjettet får Nasjonalmuseet i Oslo 790 millioner kroner, mens Norges nest største museum Kode i Bergen får 27 millioner kroner.

– Vi må gjøre noe med denne vanvittige Oslo-sentreringen, mener Petter Snare som driver Kode i Bergen.

Museet er Norges nest største med 300.000 besøkende hvert år. Nasjonalmuseet i Oslo har 500.000 besøkende i året.

Oslomuseet har nesten dobbelt så mange besøkende, men tilskuddet de får i statsbudsjettet er 29 ganger så stort som Bergensmuseet.

– Det syns jeg er helt hårreisende. Når man tenker på at de har 300.000 besøkende, det er et godt besøkt museum og et like viktig museum som Nasjonalmuseet vil jeg si, sier Mona Pahle Bjerke, lektor på Kunsthøyskolen i Oslo og kunstkritiker i NRK.

Valgte finansieringsmodell på 90-tallet

Kulturminister Trine Skei Grande peker på at Kode selv valgte denne finansieringsmodellen på 90-tallet.

– Da valgte de å være et museum som hovedsakelig skulle finansieres av Bergen, sier hun.

Kulturminister Trine Skei Grande mener det blir feil å sammenlikne Nasjonalmuseets tilskudd med Kode sitt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det stemmer ikke. Denne avtalen ble inngått med et bitte lite museum i Bergen som het Bergen kommunale kunstsamlinger i 1994, nå er vi et kjempestort museum som heter Kode. Vi har ønsket større finansiering lenge, svarer Snare.

Skei Grande mener at sammenlikningen mellom Nasjonalmuseet og Kode blir feil.

– Du tar et museum som er i en flytteprosess og sammenligner det med driftsmidler fra andre museer.

– Himmelropende skjevfordeling

Kulturministeren kan ikke si konkret hvor mye av de 790 millionene som brukes på flyttingen til Nasjonalmuseet. Snare mener likevel det ikke gjør en stor forskjell.

– Selv om kostnadene skulle vise seg å være flere hundre millioner kroner, dette tallet vet vi ikke helt hva er, så sitter vi likevel igjen med en driftsstøtte til Nasjonalmuseet på en halv milliard kroner. Kode får 27 millioner, sier Snare.

– Det er likevel en himmelropende skjevfordeling av hva som blir bevilget til det største og det nest største kunstmuseet i Norge, legger han til.

Kulturministeren svarer at det er ingen byer hvor så mange forskjellige museer er løftet i budsjettet som i Bergen.