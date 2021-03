Naken skodespelar med koronaprotest under fransk prisutdeling

Franske kinoar har vore stengt i fleire månader, og fransk filmbransje har begynt å merke pandemien på kroppen.

Då dei skulle feire seg sjølv under den årlege utdelinga av filmprisen César fredag kveld, kom det fleire krav om auka kulturstøtte frå regjeringa.

César er det franske svaret på den amerikanske Oscar-prisen.

Nakenprotest

Ho som gjekk lengst i protestane var den franske skodespelaren Corinne Masiero.

Ho var invitert for å dele ut prisen til beste kostyme. Då ho kom inn på scena, hadde ho på seg eit eselkostyme over ein blodig kjole. Men ho kasta raskt kleda for å avdekke meldinga «Ingen kultur, inga framtid» på den blodige overkroppen, skriv BBC.

Masiero enda opp naken på scena då ho protesterte mot stengde kulturinstitusjonar i Frankrike under prisutdelinga. Foto: POOL / Reuters

På ryggen hadde ho skrive «Gi oss kulturen tilbake, Jean», som var ei melding til den franske statsministeren Jean Castex.

Det kom fleire liknande oppmodingar i løpet av kvelden.

– Barna mine kan gå og handle på Zara, men dei kan ikkje gå på kino, sa Stephane Demoustier då han fekk prisen for beste manus.

Stephane Demoustier fekk pris for beste manus, og brukte takketalen til å kom med kritikk mot stengde kulturinstitusjonar i Frankrike. Foto: Bertrand Guay / AP

I desember protesterte hundrevis av kulturarbeidarar i Paris og andre byar mot at regjeringa stengde kulturarenaer.

Dansk siger

Kveldens store vinnar var den svarte komedien «Adieu Les Cons» som fekk sju prisar. Filmen blei blant anna kåra til beste film og Albert Dupontel fekk prisen for beste regi.

Thomas Vinterbergs film «Et glass til» fekk prisen for beste utanlandske film.

Filmen handlar om ei gruppe vennar som undersøker om livet blir betre om dei har eit jamt alkoholnivå i blodet.

Filmen «Et glass til» av Thomas Vinterberg fekk César for beste utanlandske film fredag. Filmen er også ein av favorittane til å få ein Oscar-nominasjon i kategorien beste framandspråklege film. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

«Et glass til» står også på kortlista til Oscar for beste framandspråklege film. Det gjer også det norske håpet, Maria Sødahls «Håp».

Oscar-nominasjonane blir offentleggjort måndag.