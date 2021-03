For en måned siden tapte naboene til Utøykaia søksmålet der de ville stoppe byggingen av et nasjonalt Utøya-minnested på Utøyakaia.

Fristen for å anke var i dag.

Stor debatt

Debatten om det nasjonale minnestedet etter 22. juli har vart i flere år. I 2017 bestemte regjeringen at 22. juli-monumentet skulle ligge på Utøyakaia. Dette falt ikke i god jord blant noen av naboene til minnestedet, som gikk til søksmål for å stoppe byggingen.

Flere av naboene som saksøkte er blant dem som reddet ungdommer med båt den dagen terroren rammet. De gikk til sak for å stoppe minnestedet fordi de mener det vil påføre dem psykiske vanskeligheter å ha det som nærmeste nabo.

Andre blant naboene har støttet byggingen av minnestedet på Utøyakaia.

AUF er lettet

– Først og fremst er vi utrolig letta. Vi kan endelig sette punktum, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF.

– Overlevende og etterlatte etter 22. juli har snart ventet i 10 år på det her, så det føles godt. Minnestedet er samfunnets anerkjennelse av de store lidelsene 22. juli-tarroren har skapt for svært mange mennesker. Så vi er glade for at det nå endelig kommer på plass, sier han.

Svært skuffet

Naboene som sto bak søksmålet er svært uenige i tingrettens dom og er svært skuffet, sier advokat Ole Hauge Bendiksen.

Han mener mener at situasjonen nå er slik at nabolaget er i ferd med å slites i stykker. Og forteller at naboene mener myndighetene nå gambler med deres liv og helse.

Byggingen er i gang

Byggingen av det nasjonale minnestedet startet i fjor høst.



Planen er at monumentet skal bestå av 77 bronsesøyler på tre meter, som står i en bueformasjon. Én søyle for hver av dem som omkom den skjebnesvangre dagen i 2011.

Det er Statsbygg på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med AUF som står bak prosjektet.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Askim sier til NRK at Statsbygg kommer til å rekke å ferdigstille monumentet i tide til ti-årsmarkeringen til sommeren. Området rundt vil ikke bli helt ferdig, men det hele vil være så klart at markeringen den 22. juli kan gjennomføres slik AUF, støttegruppen og nasjonale myndigheter ønsker seg.