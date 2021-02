Naboene slipper å betale saksomkostninger. Tingretten begrunner dette med sakens helt spesielle forhistorie og manglende parallell i rettspraksis.

I begrunnelsen for hvorfor naboene tapte skriver Tingretten følgende:

«Slik retten vurderer saken har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne.»

Naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen. Foto: Rune Fredriksen

– Jeg tror det er betydelig skuffelse over dommen. Vi skal snakke sammen litt senere i dag, og så får vi bruke tid på å vurdere resonnementene i dommen, sier naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen.

Prosessen for å til et minnested har vært lang. For nesten fire år siden ble minnestedet flyttet fra Sørbråten der det opprinnelig skulle være fordi motstanden fra naboene der var så sterk. Den nye plasseringen som ble valgt var Utøyakaia som AUF eier. Hensikten var å unngå å havne i konflikt med naboer til minnestedet.

Men noen av naboene til Utøyakaia reagerte sterkt og gikk til søksmål mot staten.

Sterke følelser

Rettssaken har vært preget av sterke følelser. Flere av naboene som saksøker er blant dem som reddet ungdommer med båt den dagen terroren rammet. De gikk til sak for å stoppe minnestedet fordi de mener det vil påføre dem psykiske vanskeligheter å ha det som nærmeste nabo.



Men de overlevende fra Utøya-terroren har ikke mindre traumatiske minner fra 22. Juli. For dem er det viktig å få minnestedet på plass.

Leder i støttegruppen for 22. Juli Lisbeth Kristine Røyneland sa i sommer til NRK at det har vært viktig for støttegruppa at minnestedet skal være på Utøyakaia for fordi det var der mange kom i land under 22. juli-terroren.

– Vi vil minnes de 77 som mistet livet, de overlevende og de frivillige hjelperne som gjorde en viktig jobb den dagen og redda mange liv, sa hun i sommer.

Byggingen er i gang

Byggingen av det nasjonale minnestedet startet i fjor høst.



Planen er at monumentet skal bestå av 77 bronsesøyler på tre meter, som står i en bueformasjon. Én søyle for hver av dem som omkom den skjebnesvangre dagen i 2011.

Det er Statsbygg på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med AUF som står bak prosjektet.

Naboene har en måned på seg til å eventuelt anke dommen.

