Nå legges NRK-tomta ut for salg

Det kunngjorde NRK-ledelsen i en pressemelding torsdag formiddag.

– NRK trenger et nytt hovedkontor for å kunne være en framtidsrettet og moderne allmennkringkaster også om ti, femten, tjue år, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i pressemeldingen.

Han begrunner flytteplanene i en video lagt ut på NRKs intranett.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener at NRK trenger et nytt hovedkontor for å kunne være framtidsrettet. Du trenger javascript for å se video. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener at NRK trenger et nytt hovedkontor for å kunne være framtidsrettet.

Foreslår boliger og grøntområder

I 2016 kunngjorde Eriksen at NRK skal flytte, etter nesten 80 år på Marienlyst. Da ble det anslått at flyttingen ville ta mellom fem og ti år. Siden har NRK blant annet fått utarbeidet et planprogram som viser hvordan NRK-tomta kan se ut i fremtiden.

Planprogrammet består av boliger, handel, kultur, idrett og grøntområder. i 2018 vedtok styret i NRK å gå videre med flytteplanene.

NRK på tomtejakt

NRK-ledelsen er nå i gang med å finne en ny tomt for et nytt bygg. Hvor det nye NRK-bygget skal ligge har man ikke bestemt seg for enda, men man har kommet frem til at Oslo-området er best egnet.

Ifølge pressemeldingen har NRK har som mål å eie det nye hovedkontoret og ønsker derfor å kjøpe den nye tomten.