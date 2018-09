Nå kommer Skam-bøkene: – Noen ting er flaut

I april i fjor kom den siste episoden av dramaserien Skam, som har opplevd stor suksess både i Norge og i utlandet.

Serieskaperne har vært klokkeklare på at det ikke kommer flere sesonger av den prisbelønte serien, men i dag kommer den første av fire bøker om SKAM.

Bøkene inneholder Andems originalmanus, med skrivefeil og det hele.

– Det er rart å lese manusene nå, tre år etter at de ble skrevet. Da jeg endelig fikk dem i bokform, ble jeg stolt og glad, sier serieskaper og manusforfatter Julie Andem til NRK.

SUKSESS: Manusforfatter Julie Andem har hatt enorm suksess med Skam. Foto: Mattis Folkestad / NRK

I tillegg inneholder bøkene også scener som aldri har vært vist, og Andems personlige tankekart.

– Det er en del jeg hadde glemt, og noen ting som er flaut, men jeg synes det er morsom lesning, sier Andem.

DESIGN: Snøhetta har stått for designet av de nye Skam-bøkene. Foto: Snøhetta

Moslet: – Gode og komplekse manus

Redaksjonssjef i NRK P3, Håkon Moslet, sier han ble «slått i bakken» av manuset da han leste det første gang.

Derfor tror han også det er verdt å lese – selv om man har sett tv-serien.

GIKK I BAKKEN: Håkon Moslet sier redaksjonen ble «slått i bakken» av Julie Andems Skam-manus. Foto: Per Christian Gråberg / NRK

– Alle vi som hadde gleden av å lese manusene i forbindelse med produksjonen av Skam, ble slått i bakken av hvor gode og komplekse de manusene er. Jeg tror bøkene blir en berikelse for kulturhøsten 2018, sier Moslet.

Andem er en ganske mediesky person, så Moslet sier muligheten til å komme inn i hennes hode er sjelden.

– Julie snakker gjennom det hun skaper, men her letter hun litt på sløret. Manusene blir gitt ut med små skrivefeil, akkurat som de var da vi spilte dem inn, sier P3-generalen.

Første utgivelse til nytt forlag

Skam-bøkene blir Armada forlags første utgivelse. Forlagssjef Sarah Natasha Melbye har stor tro på at bøkene har livets rett, til tross for at store deler av Norges befolkning allerede har sett serien.

– Skam-universet er jo helt unikt, og har berørt enormt mange. Det er noe med måten Julie Andem skriver på som også kler bokformatet veldig godt, sier Melby.

HAR TROA: Til tross for at veldig mange nordmenn allerede har sett tv-serien Skam, tror Sarah Natasha Melbye at bøkene gir merverdi. Foto: TV2

Hun er heller ikke i tvil om at det finnes et marked for Skam-bøkene.

– Vi vet jo at det er mange Skam-fans som vil ha mer.

– Men hvorfor skal folk lese manus til en TV-serie de allerede har sett?

– Det er noe med måten Julie Andem skriver på, som man bare må lese.

De tre neste bøkene i Skam-serien kommer ut i løpet av høsten, med tre-fire ukers mellomrom.