Nå kommer den første store samiske spillsatsingen i verden

Les samisk versjon her / Loga sámegillii

I dag utgir det finske indiespillselskapet Red Stage Entertainment dataspillet «Skábma: Snowfall». «Skábma», som betyr mørketid på nordsamisk, er et tredjepersons eventyrspill med solid forankring i samiske tradisjoner og folklore.

– Jeg vokste opp uten å oppleve at min kultur ble representert i populærkulturen og i media. Det er grunnen til at jeg ville lage dette spillet, forteller Marjaana Auranen.

Hun jobber i Red Stage og har skrevet spillmanuset. Som samisk selv har hun lagt mye av sjelen sin i historien.

– Hver eneste karakter i «Skábma» har en liten bit av meg i seg, forteller Marjaana Auranen. Foto: Privat

– Jeg håper at folk med samisk bakgrunn føler seg stolte når de spiller spillet vårt, men at det også vil være en emosjonell spillopplevelse for alle. At alle kan både le og gråte litt mens de spiller «Skábma», sier manusforfatteren.

I spillet møter vi den unge, samiske gjeteren Áilu. Når en kraftig eksplosjon i det fjerne skaper forstyrrelser og ubalanse i spillets univers, må Áilu stoppe de onde kreftene som feier over hjemmet. Ved hjelp av en runebomme og ulike ånder får gjeteren magiske krefter.

Måtte kjempe for språket

I stedet for å gå for en engelsk versjon til den internasjonale lanseringen, har det helt fra starten av vært klart for manusforfatteren og resten av Red Stage-gjengen, at «Skábma: Snowfall» skulle utgis med samisk tale.

All dialogen og lyden man kan høre i spillet er derfor på nordsamisk, og blir tekstet på andre språk.

– Den første utgiveren vi hadde kontakt med forstod ikke viktigheten av dette. De skjønte ikke hvorfor vi absolutt måtte ha det på samisk. Det var en «dealbreaker» for oss. Dette handler om å bevare og føre kulturen vår videre for fremtidige generasjoner.

Alle de samiske språkene er i internasjonal sammenheng i dag regnet som truede språk. Flere er allerede utdødd. For Auranen er dette også personlig.

– Familien min mistet det samiske språket over én generasjon. Bestemoren min ville ikke lære språket videre. Derfor var det ekstra viktig for meg å lage spillet på samisk, selv om jeg ikke snakker språket selv. Det er en måte for meg å ta tilbake identiteten min på, forklarer hun.

Burde gått rett inn i skoleverket

NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen mener det er et behov for samiske spill.

– Det handler om representasjon av urbefolkning, på samme måte som folk i mange år for eksempel har kjempet for flere skeive og flerkulturelle rollefigurer. Det handler om å kunne kjenne seg igjen i det man spiller, sier han.

I løpet av spillet blir hovedkarakteren Aílu en Noaide – en samisk sjaman. Foto: Red Stage Entertainment Noaiden er den fremste leder i tradisjonell samisk religion, og bindeleddet mellom menneskene og åndeverden. Foto: Red Stage Entertainment Den samiske musikeren Hildá Länsman har bidratt med joik i spillet. Foto: RED STAGE ENTERTAINMENT Foto: Red Stage Entertainment Foto: Red Stage Entertainment

Fjeld Olsen har testet spillet og mener det er et unikt bidrag til spillverden.

– Med «Skábma» ønsker utviklerne å formidle noe som er viktig for dem personlig, noe som også er et kjennetegn jeg ofte ser i indiespill generelt. Dette spillet burde gått rett inn i skoleverket til alle de landene som har samisk urbefolkning. Det er en engasjerende måte å lære om samisk kultur og tradisjoner på.

Samisk spill fra Norge

«Skábma» er ikke det eneste samiske spillet som utgis i år. Sametinget og NFI har nemlig gitt støtte til utviklingen av «Midnattssol». Et mindre spill som utvikles av det Trondheim-baserte designbyrået Umble.

– Det finnes knapt en representasjon av samisk kultur i spillverden. Derfor har det vært svært viktig for oss å snakke med unge samer under utviklingsprosessen for å få denne representasjonen riktig, forteller designer Bao Nguyen i Umble.

Midnattssol et interaktivt drama produsert av norske Umble og handler om en ung gutt som må finne tilbake til sin samiske identitet. Spillet lanseres i løpet av året og kommer til å være på både samisk og norsk. Foto: Umble Foto: Umble

«Midnattssol» er et narrativ-drevet mobilspill som handler om den samiske gutten Noa, som vokser opp og gradvis mister sin samiske identitet. Etter hvert som han blir eldre begynner han å forstå hvor mye familien og bakgrunnen hans betyr for ham, og vil finne tilbake til sine røtter.

– Midnattssol er basert på dyptgående intervjuer med mange unge, samiske mennesker. Vi har vært interessert i å høre hva slags historier det er som går igjen, og endte opp med en historie vi vet mange kan kjenne seg igjen i, sier Nguyen.

– Det er en en slags tegneserie blandet med små spill.

Vil du ha flere kulturnyheter om spill? Les mer her:

Videre anbefalt lesing: