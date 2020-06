Nå kan skuespillere bli intime igjen

Frem til nå har profesjonelle kunstnere måtte holde avstand fra hverandre, først to meter, deretter én. Men i en ny forskrift lagt frem av regjeringen i dag klokka 14 gis det unntak fra enmetersregelen.

Det betyr at profesjonelle utøvere innen kultur og idrett nå kan ha nærkontakt.

Det gjelder også personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Exit-produsent: – Fantastiske nyheter

NRK har tidligere laget sak på at Exit har begynt innspilling igjen, men de har spilt inn scener hvor man holder avstand. Den nye regelen innebærer at også film- og TV-produksjoner ikke lenger trenger å ta hensyn til avstandsregelen.

– Det er helt fantastiske nyheter. Det gjør innspillingene mye lettere, sier produsent for Exit, Petter Testmann-Koch.

Han sier at de intime scenene i serien skulle gjøres i august, men at man nå kan vurdere å endre på dette. Men Testmann-Koch sier det er viktig at bransjen fortsatt er gode rollemodeller, med tanke på smittevern.

– Det er viktig at vi som profesjonelle kulturaktører viser sunn fornuft i forhold til omgang med mennesker generelt. Vi må ikke bli løsslupne heller.