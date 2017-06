Nå kan du kjøpe bitcoin med norske sedler

Kryptovaluta finnes digitalt, og er ikke styrt av noen sentralbank slik norske kroner, pund og dollar er.

Bitcoin, som er den vanligste valutaen, og litecoin kan du fra og med i dag veksle til deg i en minibank i Oslo. På sikt vil også ethereum og andre valutaer være tilgjengelig.

– Det er veldig nødvendig for at folk skal føle seg trygge på å eksperimentere med dette, sier seniorøkonom og ekspert på kryptovaluta, Torbjørn Bull Jenssen i Menon.

Seniorøkonom Torbjørn Bull Jenssen i Menon. Han er ekspert på kryptovaluta som Bitcoin, Litecoin, Ethereum og mer. Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Evangelist på vegne av teknologien

Jenssen mener at en slik automat vil gjøre det lettere å forstå hva kryptovaluta handler om og hvordan det fungerer.

– Man gjør det mulig for helt vanlige personer å ta med seg en hundrelapp og dytte den inn i minibanken, for så å få 100 kroner over i en bitcoinapp og så gå inn på The Kasbah og kjøpe seg en øl, forklarer Bull Jenssen.

The Kasbah er en kafé i Oslo, men like ved i et lite kjøpesenter ligger kontorfellesskapet The Kasbah Hub. Det er her minibanken settes ut.

Therese Helland er én av to som startet opp The Kasbah Hub og The Kasbah (kafé). Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Therese Helland er én av dem som startet opp fellesskapet i Oslo. Hun kaller seg en evangelist på vegne av teknologien.

– For vår del handler det om å trekke inn mennesker som er interessert i dette på grunn av tankene som ligger bak. For eksempel desentralisering, mer frihet for enkeltmenneskene og mulighetene denne teknologien gir, sier Helland og understreker at det ligger mye ideologi bak kryptovaluta.

– Vil påvirke de økonomiske systemene

Så langt har kjøp og handel av Bitcoin vært forbeholdt for entusiastene. Én av de er Haavard Ostermann, som til daglig er jurist i Finansforbundet. På si er han én av tre bak Mikrobank, selskapet som tok initiativ til å få på plass kryptovaluta-minibanken.

Fram til minibanken nå er på plass, har prosessen med å kjøpe kryptovaluta vært vel komplisert for mange.

– Man måtte registrere seg på en utenlandsk børs, laste opp innskanning av pass og oversende faktura for å bevise bostedsadresse, forteller Ostermann.

Haavard Ostermann (t.h.) driver Mikrobank sammen med Vincent Olislagers og én til. Det er de som har fått den første kryptovaluta-minibanken til Norge og som håper å få på plass flere i tiden og årene framover. Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Bull Jenssen mener kryptovaluta i økende grad vil påvirke de økonomiske systemene, selv om folk flest ikke vil bruke bitcoin til å kjøpe dagligvarer.

– Det er veldig mye som peker mot at bitcoin er en endrende teknologi som kommer til å bli værende lenge, på linje med internett, sier Jenssen.

Han sier at dette er noe man må sette seg inn i siden betaling er en så viktig del av samfunnet.

– Måten vi styrer transaksjoner og hva man kan og ikke kan kjøpe er en viktig del av politikken. Det er noe kanskje flere bør bry seg om med tanke på blesten rundt kryptovaluta, mener Jenssen.