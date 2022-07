Nå kan du få bot for å publisere redigerte bilder

Subwoofer med ny låt på VG-lista

En av opptredene som sørget for mest hopping under «VG-lista Rådhusplassen» var Subwoolfer. Nå tar duoen turen også til Trondheim og Bergen.

Med seg på turnéen tar de maskerte ulvene en splitter ny låt. Til tross for at gruppen tidligere har uttalt at de bare kom til jorden for å vinne Melodi Grand Prix, har de bestemt seg for å bli her en liten stund til.