Nå åpnes flere kinoer igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Først ut er Ringen kino på Grünerløkka i Oslo. Den åpner fredag 8. mai.

Uken etter, fredag 15. mai, skal Nordisk Film Kino etter planen åpne totalt elleve kinoer i flere ulike byer:

Det er kinoene i Asker, Askim, Colosseum i Oslo, Halden, Horten, Hønefoss, Tønsberg (Kilden), Kristiansund, Lagunen i Bergen, Verdal og Vika i Oslo.

– Det blir langt i fra full kinodrift, men det gleder oss at vi kan begynne sånn smått. Vi skal drive ansvarlig kinodrift i mindre skala og følge samtlige smittevernregler. Dette jobber vi nå for fullt med, sier administrerende direktør Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino AS.

Det er ennå ikke fastsatt datoer for åpning av kinoene Gimle, Symra, Saga og Klingenberg i Oslo. Det samme gjelder Løvenvold kino i Ålesund.

Maks 50 publikum

Torsdag varslet helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Abid Raja (V) at det fra 7. mai blir åpnet for arrangementer med inntil 50 personer.

Kriteriene er at alle som ikke tilhører samme husstand, må holde én meters avstand til hverandre, og det må være en ansvarlig arrangør som vet hvem som er til stede.

Når de første kinoene nå åpnes igjen, blir det derfor med maks 50 publikum til stede på hver forestilling.

Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino i Norge bekrefter overfor NTB at de får en utfordring med programmet, i og med at det er få premierer så lenge korona-usikkerheten varer.

– Vi jobber med å sette opp program nå. Vi setter opp mange filmer som gikk da vi stengte, og gamle familiefilmer, sier hun.

Odeon: Har foreløpig ikke bestemt åpningsdato

Nordisk Film Kino har totalt 21 kinoer i Norge. Odeon Kino, som drifter kinoer i tolv norske byer, deriblant Norges største kinosenter i Oslo, har foreløpig ikke gjenåpningsdatoen klar.

– Vi har ikke tatt en beslutning på hvilken dato vi skal åpne våre kinoer ennå. Det blir trolig bestemt i løpet av den kommende uken, sier kommersiell direktør Jon Einar Sivertsen i Odeon Kino til NRK.

– Vi skal sette oss inn i veilederen og se hvilke smitteverntiltak som må iverksettes, samt ha nødvendig opplæring av personalet.

Åpning i vente i nord

Også i Tromsø blir det trolig muligheter for å dukke inn i kinomørket til uka, sier administrerende direktør Geir Martin Jensen i Aurora kino til Nordlys.

– Vi skal ha et møte på mandag for å snekre sammen detaljene. Jeg tror det blir åpning torsdag eller fredag, sier han.

Selskapet har også kinoer i Vardø, Kirkenes, Narvik, Lakselv og i Alta. Også på disse stedene blir det oppstart, men datoen er ikke klar.