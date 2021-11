Musikkquiz om ukas kanskje beste dag

«Friday I’m in Love» synger The Cure.

Men hva er det med på søndagen i denne sangen?

Klikk på bildet og hør litt av sangen om det kan hjelpe.

I don't care if Monday's blue

Tuesday's grey and Wednesday too

Thursday, I don't care about you

It's Friday, I'm in love

Monday you can fall apart

Tuesday, Wednesday break my heart

Oh, Thursday doesn't even start

It's Friday, I'm in love

Saturday, wait

And Sunday «.....?...... »

But Friday, never hesitate