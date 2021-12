Musikkquiz med skolefokus

«Baby One More Time» handler ikke om skole, men store deler av musikkvideoen foregår på en skole, så da tar vi med sangen i denne skolequizen.

Britney Spears synger:

🎶 My ...?... is killing me (And I)

I must confess, I still believe (Still believe)

When I'm not with you, I lose my mind

Give me a sign

Hit me, baby, one more time. 🎶

Hva er det som tar livet av henne (om enn i overført betydning)?