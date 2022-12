4,9 milliarder kroner.

– Det er skremmende høye tall, sier Silje Hope, vokalist i rockebandet Cocktail Slippers.

Det er summen som musikkbransjen gikk glipp av i 2020 og 2021 som følge av koronapandemien. Dette kommer frem i en rapport fra Kulturrådet, som gir oversikt over omsetning innen musikk, scenekunst, litteratur og visuell kunst i Norge.

For første gang har det blitt tallfestet hvor hardt pandemien rammet kulturbransjen.

I underkant av en halv milliard kroner ble kompensert av myndighetene, så den reelle summen er litt over 4 milliarder kroner.

Den høye summen er likevel ikke overraskende, ifølge flere medlemmer i bandet.

– Både arrangører, underleverandører og utøvende musikere har lidd under pandemien. Det har definitivt vært noen tunge år, sier Stine Bendiksen, gitarist i bandet.

De opplevde selv å måtte utsette konserter, plateslipp og USA- turné på grunn av pandemien.

Rammet skjevt

Rapporten viser også at pandemien rammet kulturlivet skjevt. De delene av kultursektoren som er avhengig av publikum ble rammet hardest, som musikk og scenekunst.

Marcus Zackrisson fra Kulturrådet. Foto: Kulturrådet / Kulturrådet

– Musikkbransjen var den største taperen under pandemien, sier Marcus Zackrisson. Han er avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturrådet.

Mens kulturaktiviteter man kan gjøre hjemme, som å lese bøker eller kjøpe kunst, opplevde økning i inntektene under pandemien.

Fungerende daglig leder i Norske kulturarrangører, Anders Tangen, er ikke overrasket over tallene.

– Det er jeg ikke overhodet. Vi visste at med de nedstengningene under pandemien at det var betydelige summer som bransjen gikk glipp av.

Han forteller at pandemien var en krevende tid for alle som jobbet med kultur.

Dette kan også bandmedlemmene i Cocktail Slippers kjenne seg igjen i.

– Det var ganske umulig å være utøvende musiker under pandemien. Det var utfordrende å få mulighet til å spille, og ikke minst økonomisk utfordrende, sier Hope.

FØR PANDEMIEN: Cocktail Slippers på scenen under normale omstendigheter i Melodi Grand Prix. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

– Det opplevdes litt som om livet tok slutt når vi ikke kunne dra ut så spille, det var grusomt, sier Bendiksen.

Kompetanseflukt

Bransjen opplevde kompetanseflukt i tillegg til at flere fikk det tøft som følge av de mange permitteringene underveis.

– Det har også vært tøffe tak for bransjen etter at vi har åpnet opp som publikum ikke ser. Det er vanskelig å få tak i folk, det er mangel på teknikere og sceneutstyr, vanskelig å få tak i frivillige i tillegg så er det mindre økonomiske marginer, sier Tangen.

Fungerende daglig leder i Norske kulturarrangører, Anders Tangen. Foto: Ellen Lorntzen.

Også Kulturrådet forteller at ting ikke er som før pandemien helt enda, selv om publikum sakte, men sikkert kommer tilbake.

– Det er blitt mindre publikum og et annerledes mønster på hvordan man kjøper billetter, sier Zackrisson.

Fremdeles ettervirkninger

Ifølge Tangen er tettheten av antall arrangementer en av årsakene til at det er krevende å selge billetter. Det er veldig mange arrangementer, kanskje flere enn noensinne.

Dette har også bandmedlemmene i Cocktail Slippers selv erfart. De holdt konsert i helgen, og opplever fremdeles at det er mindre publikum i salen nå i forhold til før pandemien.

– Alt i alt har nok publikum blitt mer selektive, de går nok ikke ut i like stor grad som før pandemien, sier Bendiksen.

Rapporten viser også at alder har noe med saken å gjøre. For det er de yngste og eldste som kjøper færrest billetter.

– For de eldre tror jeg at det handler om ettervirkninger etter pandemien, at flere fortsatt er redd for smitte. Hos de yngre er det helt klart på grunn av økonomien at ikke så mange tar seg råd til å dra på arrangementer som før pandemien, sier Tangen.

Musikerne i Cocktail Slippers håper at publikum nå forstår at musikkbransjen virkelig har våknet til live igjen.

– Jeg unner alle, spesielt unge, som har mistet mange konsertopplevelser over flere år, å komme seg på konsert og kjenne hvor utrolig mye det gir, sier Hope.