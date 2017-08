En ny rapport fra Music Norway viser at det er gode tider i musikkbransjen i Norge.

Ikke bare har den bransjen blitt mer lønnsom, men lønnsomheten vokser raskere enn resten av fastlandsøkonomien i Norge og mye raskere enn andre kreative næringer.

I Music Norways nye rapport «Musikkbransjen i norge 2011 - 2015» står det at:

musikkbransjen hadde en vekst i verdiskaping på 28 prosent på fire år, tre prosentpoeng mer enn fastlandsøkonomien for øvrig

nesten halvparten av veksten skjedde fra 2014 til 2015

veksten var hele 20 prosentpoeng høyere enn for den kreative næringen for øvrig

muskkbransjen omsatte for 10 milliarder kroner i 2015

muskkbransjen sysselsatte 11.665 personer i 2015

Hordaland har hatt spesielt høy vekst, både i sysselsetting (75%) og i verdiskaping (62%)

NRK har fått tilgang til rapporten som presenteres av Music Norway i samarbeid med BI torsdag denne uken.

Må tas på alvor som næring

– Det som har skjedd er at musikkbransjen har kommet seg etter problemene med ulovlig nedlasting og svikt i CD-salget, sier Joakim Haugland i musikkbransjefestivalen By:Larm.

– Veldig mange har Spotify og Tidal der de hører mye norsk musikk, flere går på konserter enn før og bransjen er blitt mer profesjonell i alle ledd.

Joakim Haugland i musikkbransjefestivalen By:Larm. Foto: Petter Sommer / NRK

– Men alt som er bra kan bli bedre. Det som gjør meg fortvilet er at politikerne fremdeles kun ser på musikkbransjen som kultur – og ikke som en næring.

Haugland understreker at det i prinsippet ikke er noe galt med Kulturdepartementet, men at ByLarm mener næringsministeren også må engasjere i musikkbransjen, nå som den vokser så raskt og sysselsetter så mange flere enn for eksempel oppdrettsnæringen [11665 personer i muskkbransjen i 2015 mot 6200 personer oppdrettsnæringen 2016, journ. anm.]

– Hva betyr dette konkret? Mer penger til musikkbransjen fra staten?

– For By:Larm sin del, ja absolutt. Vi er Nordens største bransjetreff og kanskje det viktigste utstillingsvinduet for norsk musikk. Bransjefolk fra hele verden kommer til oss, men vi mottar kun 900.000 i statlig støtte.

– Men penger er ikke alt. Hele musikkbransjen trenger å bli prioritert og satset på som næring. Her har regjeringen fremdeles lang vei å gå. Hvorfor blir ikke dette for eksempel prioritert i valgkampen? spør Haugland.

Satser som aldri før

– Jeg her helt enig med Haugland i at det burde vært mer oppmerksomhet rundt kreative næringer i valgkapen, fordi kultur gir oss noe å leve for, mnen kan også gi oss noe å leve av, sier Kulturminster Linda Hofstad Helleland.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Arne Kristian Gansmo

Kulturministeren viser til at kulturell og kreativ næring er blant Europas raskest voksende industrier og garanterer at det kommer til å skapes mange arbeidsplasser innen denne sektoren i Norge også i tiden framover.

– Men når ByLarm ber næringsministeren engasjere seg, kan jeg berolige med at jeg jobber svært tett med henne. Sammen har vi gitt et omfattende oppdrag til Innovasjon Norge som sammen med Startup Norway nå har fått 70 millioner i året for å hjelpe nettopp kulturell og kreativ næring, herunder musikkbransjen.

– Så jeg vil slå fast at aldri før har en norsk regjering satset så hardt på dette feltet som denne.

NRK har også vært i kontakt med Næringsdepartementet, som ikke har anledning til å kommentere saken i kveld.