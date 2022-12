Det startet egentlig under koronapandemien. Darling West bestemte seg for å gjøre «Friday Sessions» hver fredag på YouTube.

Her inviterte det norske bandet kjente artister til å spille sammen med dem. Da Norge åpnet igjen tok de konseptet til scenen, og ga det navnet «Family Sessions».

– Vi trengte et kollegialt fellesskap under tiden med mye restriksjoner, og det tror jeg var oppstarten til det hele. Konseptet med å treffes for å spille en sang sammen er både sosialt og musikalsk givende, forteller bandets frontfigur, Mari Kreken.

«Friday Sessions» ble et populært konsept under pandemien. Her sammen med Maria Mena. Foto: Nikolai Grasaasen

Denne jula skal de holde julekonsert etter «Kvelden før Kvelden» på NRK. Med seg på scenen har de store navn som har blitt en del av Darling West-familien.

Selv tror Darling West at det er det musikalske uttrykket deres som gjør dem så attraktive i miljøet.

– Vi prøver å dra folk inn i vår verden av lyd. Det tror jeg kan være litt forlokkende for mange. Vi er litt sånn: «Velkommen inn i vår musikalske verden og vår familie», forklarer Mari.

Seks artister opptrer på julekonserten «Darling West med venner». Dette har de å si om bandet:

Dagny – Jeg ble helt bergtatt av musikaliteten første gang jeg hørte Darling West. Det er fantastisk å få spille musikk sammen med folk som er så dyktige. Sivert Høyem – Darling West har et imponerende kompetansenivå. De er fantastisk flinke og jeg liker dem veldig godt. Jarle Bernhoft – Mari og Tor Egil er helstøpte folk som er så hjertegode. Jeg har logret som en hund før denne konserten. Dette er det beste jeg kan være med på, både musikalsk og sosialt. Malin Pettersen – Det er imponerende å se hvordan Mari og Tor Egil som duo har utviklet musikaliteten sin sammen, og hvordan de bringer sine egne følelser i det de gjør. Kamara – Darling West har en sterk og visuelt kul merkevare som jeg misunner. De lager veldig tidløs og organisk musikk som jeg liker veldig godt. Odd Nordstoga – Et høydepunkt med Darling West var da vi spilte sammen på «My Hometown» av Bruce Springsteen på «Trygdekontoret». De er veldig flinke og ekstremt dedikerte.

Et band av mange sjangere

Darling West ble startet av ekteparet Mari og Tor Egil Kreken. De møttes under en turné i Tyskland der jobben til Mari var å selge promovarer, mens Tor Egil spilte bass i bandet.

De fant hverandre, og det ble starten på en musikalsk kjærlighetshistorie.

– Det tok noen år før jeg begynte å spille, men på et tidspunkt satte jeg meg som mål å lære meg et instrument. Etter hvert begynte vi å spille sammen på hobbybasis, og på en hyttetur med bare oss to skrev vi får første låt som het «Darling West», forteller Mari.

I dag er de et band på fire, sammen med gitarist Christer Slaaen og trommeslager Thomas Gallatin. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Sammen har de turnert i både Norge, USA og Tyskland – og vunnet spellemannpris for beste country-utgivelse.

Dagbladet skrev for et par år siden at Mari må være Norges best bevarte hemmelighet på vokalsiden. I tittelen på anmeldelsen skrev avisa: «Norske Darling West spiller fletta av Nashville».

Gjennom årene har bandet gitt musikken et videre spenn og utvidet sjangerspekteret sitt betraktelig.

– Før var vi veldig opptatt av å holde oss innenfor en bestemt sjanger, mens nå lager vi det vi synes er gøy. Da blir det litt mer blanding av mye forskjellig, og det er veldig spennende, forklarer Tor Egil, som er bassist og gitarist i bandet.

Denne buketten skal lage julestemning på lille julaften. Tor Egil Kreken og Dagny. Jarle Bernhoft, Mari Kreken og Kamara.

Før Mari og Tor Egil dannet Darling West jobbet de som frilansmusikere for flere av landets mest folkekjære artister, som Odd Nordstoga, Stein Torleif Bjella, Marit Larsen og Sigvart Dagsland.

I denne perioden utviklet de et bredt kontaktnettverk og bemerket seg som solide musikere.

I «alles» stuer på lille julaften

Nå gleder musikk-ekteparet seg til å spille julekonsert i beste sendetid.

– Konserten bygger på kjernen til live-konseptet vårt «Family sessions». Vi er kolleger og venner, og har hatt veldig lave skuldre for å spille musikk og å være sammen.

For Mari og Tor Egil er dette et stort og ærefullt oppdrag, men tanken på at de skal holde konsert på lille julaften er litt overveldende.

Mari Kreken har aldri vært så opptatt av oppmerksomhet, og er spent på å være frontfiguren under konserten. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– For første gang i livet må jeg jobbe med manus, og jeg skal lose seerne gjennom konserten. Det er veldig skummelt men også utrolig spennende, sier Mari.

– Hva kan vi forvente oss av julekonserten?

– Vi har samlet et knippe med låter som vi håper og tror treffer veldig bredt, og kan referere til forskjellige juletradisjoner, avslører Tor Egil.

Se «Darling West med venner» på lille julaften klokken 22:25 på NRK1. Du kan også se konserten i NRK TV.