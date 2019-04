Munchmuseet: – Dette er ikke ekte

Portrettet av brunetten i svart kjole som har hengt i spisesalen på et amerikansk college kan være et maleri av Edvard Munch, mener en amerikansk forsker.

I går skrev Wall Street Journal at det har kommet fram bevis for at et maleriet av kvinnen i svart på St. Olafs College i Minnesota kan være malt av Munch. Maleriet er nå flyttet til Flaten Art-museet på skolen område.

Det er store summer inne i bildet dersom det skulle vise seg at det halvferdige maleriet er malt av kunstnen bak «Skrik», som ble solgt for 120 millioner dollar for sju år siden, rundt en milliard norske kroner.

I en ny amerikanske kunstrapport om dette maleriet hevdes det at portrettet kan være malt av Edvard Munch. Det antas at det er av Eva Mudocci, en britisk fiolinist Munch hadde et forhold til på begynnelsen av 1900-tallet. Han malte henne flere ganger og hun skal ha vært inspirasjonen til «Brosje», kanskje også «Madonna».

– Ikke noe nytt

Ny informasjon om maleriets historie avdekket av forskeren Rima Shore, samt noen visuelle karakteristikker synes å tyde på at portrettet er malt av Munch, sier direktør for St. Olafs Flaten Art Museum Jane Becker Nelson til TV 2.

VURDERT FØR: Petra Pettersen har vurdert det påståtte Munchmaleriet flere ganger tidligere. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– Rapporten viser ikke noe nytt, sier konservator Petra Pettersen på Munchmuseet til NRK.

– Vi har lest den og sett at den ikke bringer ny informasjon som kan knytte dette maleriet til Munch, sier hun.

Konservatoren har gjort denne vurderingen i samråd med fem andre Munch-eksperter på muséet etter at den nye kunstrapporten kom i slutten av november.

– Lerretet med de røde trådene som er brukt, har aldri vært sett før i forbindelse med Munchs arbeider. Og pigmentene som det påstås er typisk Munch, var det mange som brukte på den tiden.

MØRKT OG MYSTISK: Ved første øyekast kan det halvferdige maleriet se Munch-aktig ut. Foto: St. Olafs Flaten Art Museum

Det er ikke første gang dette bildet har vært oppe til diskusjon. Munchmuseet har vurdert dette maleriet en rekke ganger.

Antagelsen om at maleriet er av Munch stammer fra mannen som kjøpte maleriet fra et dødsbo i 1959. Ifølge ham hadde kunsthandler Harald Holst Halvorsen uttalt at dette var et Munch-bilde. I 1961 solgte han maleriet videre, og utstyrte det med en uttalelse om at det var malt av Munch. Kjøperen var den som testamenterte bildet til skolen det befinner seg på i dag.

Siden har denne påstanden kommet opp igjen og igjen. Maleriet har også vært på Munchmuseet for vurdering på 60-tallet, forteller konservator Pettersen.

– Motivet og stemningen kan virke Munch-aktig?

– Ja, det er riktig, og vi hatt flere bilder til vurdering her som har denne mørke og mystiske stemningen, sier Pettersen.

– Men dette er ikke typisk Munch. Øynene er lukket, og teknikken er helt annerledes. Dette er et forsøk på å se ut som Munch, etter min vurdering, sier konservatoren.

