Moteekspert om Moods-konkursen: Alle har sin storhetstid

I dag ble det kjent at den norske klesprodusenten Moods of Norway har slått seg selv konkurs. Kjeden har lenge slitt med lønnsomheten. Resultatet før skatt i 2016 var på minus 30 millioner.

– Alle har sin storhetstid

Hege Aurelie Badendyck, tidligere redaktør i motemagasinet Costume som nå driver nettstedet The Cool Girl, mener det ikke er lett å følge opp suksessen Moods of Norway har hatt.

VANSKELIG Å FØLGE OPP SUKSESSEN: Costume-redaktør Hege Aurelie Badendyck Foto: Sandra Semburg

– Enten det er f.eks. innen musikk eller mote så er det ofte slik at alle har sin storhetstid. Moods ble raskt en folkelig suksess med en bred og uhøytidelig appell og var svært synlige med den gjenkjennelige traktorlogoen.

Hun sier at det å følge opp en slik suksess er aldri enkelt, spesielt når man har hatt et svært tydelig, synlig og særegent uttrykk.

– Det krever ofte en stor snuoperasjon, en «ny traktor» om du vil og den er utfordrende for alle, i alle bransjer.

ELLE-redaktøren: – De har satt spor etter seg

ELLE-redaktør Signy Fardal ser ingen sammenheng mellom kleskolleksjonene og konkursen.

TRIST: ELLE-Redaktør: Signy Fardal Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Jeg synes kolleksjonene deres har blitt bedre og bedre. De har våget, og de har satset, og den som intet våger intet vinner. Jeg har stor respekt for dem.

Hun synes det er trist at de har gått konkurs.

– De har vist at det går an å ha det gøy med mote. De har satt spor etter seg.

– Motebransjen er lunefull

Motejournalist i Dagens Næringsliv og forfatter, Jorun Aartun synes det er synd for norsk klesbransje at Modes of Norway har gått konkurs.

LUNEFULL BRANSJE: Motejournalist og forfatter Jorun Aartun Foto: Truls Qvale

Hun mener at de ikke har lyktes med snuoperasjonen fra å være en gründerbedrift til å bli en profesjonell organisasjon rustet for det internasjonale og det norske markedet.

– Selskapet pådro seg store tap etter den internasjonale satsingen, særlig i USA. I en ekspansiv vekstfase klarte de ikke å ha kontroll på kostnaden. De har heller ikke klart å ruste opp organisasjonen slik at den er konkurransedyktig nok.

Hun sier at de forsøkte å ta flere grep for å bli mer nedtonet og stilrent, men mye kan tyde på at merket ikke har truffet godt nok i markedet.

– Det er vanskelig å si hva de burde ha gjort annerledes. Motebransjen kan være lunefull, og det er mye som skal klaffe for at en kolleksjon treffer markedet.