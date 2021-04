Motedesigner Alber Elbaz er død

Designeren er best kjent for sin rolle som kreativ direktør i det franske motehuset Lanvin fra 2001 til 2015, der han med kommersiell og kritikerrost suksess blåste nytt liv i merket med sin lekne tilnærming til design. Han har fått spesielt mye ros for sine kjoler, som blant har vært å se på Meryl Streep og Natalie Portman på den røde løperen.

Elbaz var en høyt elsket figur i motebransjen og mange store profiler og stjerner har de siste dagene uttrykt sin sorg over designerens bortgang på sosiale medier.

«Han var en av de mest kreative, morsomme mennene i motebransjen, og en ekte pioner innenfor industrien», skriver Edward Enninful, redaktør for britiske Vogue på sin Instagram-konto.

Motedesigner Stella Mccartney har også postet et innlegg dedikert til Elbaz. «Jeg kommer til å savne deg veldig, veldig mye. Det vil vi alle», skriver hun.

Lys karriere

Alber Elbaz ble født i Marokko i 1961 og flyttet til Israel sammen med familien som barn. Han flyttet til New York i 1985 for å følge drømmen om å bli motedesigner, og jobbet etter det for blant annet Geoffrey Beene og Yves Saint Laurent før han ble kreativ direktør for Lanvin. Der skapte han gjennom fjorten år et merke som tok moteverden med storm, før han i 2015 fikk sparken på grunn av interne konflikter i selskapet.

I tiden etter Lanvin tok Elbaz en fem år lang pause fra rampelyset, før han i starten av 2021 lanserte sitt nye merke, AZ Factory. I et intervju med Wallpaper Magazine forteller han at «Jeg har tatt meg tid til å observere og leve livet – ikke som en designer, men som et menneske.»

Vogue-redaktør Anna Wintour skriver på sin Instagram-konto at «Han elsket kvinner og kjempet for mangfold og kroppspositivitet i en tid da det var sjeldent å se.»

Maria Grazia Chiuri, kreativ direktør i Dior, beskriver Elbaz som «Den første personen som fikk meg til å føle meg hjemme i moteverden» i sin hyllest på Instagram. Også Kim Kardashian, moteprofilen Miroslava Duma og den norske modellen Hanneli Mustaparta har lagt ut innlegg til minne om den avdøde designeren.