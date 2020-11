Mot tøff førjulstid for julefilmene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fire norske, rendyrkede julefilmer rulles ut i kinosalene i disse dager. Men for filmbransjen er årets sesong ekstraordinært dårlig timet. Fredag ble det kjent at alle kinosaler i Oslo koronastenges. Også Drammen og Lillestrøm gjør det samme, mens Bergen opererer med en maksgrense på 20 personer i salene.

Dette vil kunne få store konsekvenser for en hardt rammet filmbransje, som allerede har tapt en tredel av inntektene sine i 2020.

For sent å snu

Fredag var det premiere på julefilmene «Jul på Kutoppen» og «Gledelig Jul». Til sammen har 35.000 billetter blitt solgt til de to filmene i løpet av helga, noe som ikke påkaller varme følelser hos de involverte.

Frederick Howard, som har produsert «Dragevokterens jul» sier at de har vurdert alle potensielle grep, men velger likevel å kjøre filmen ut på kino, til tross for at kinomarkedet er strupet ytterligere.

Frederick Howard er produsent for «Dragevokterens jul» – en film som har premiere førstkommende fredag. Også for dem er det nå for sent å snu.

– Vi har allerede brukt store summer de siste månedene på å bygge opp en forventning rundt filmene. Vi har hatt førpremierer. Å skulle utsette til neste jul er en umulighet rent markedsmessig, sier han

Ber byråkratiet lette på forskriftene

Å heller legge filmene ut i privatmarkedet som digitale leie- eller kjøpefilmer for konsum i egen stue er noe som «helt klart har vært diskutert», sier han.

– Samtidig er vi bundet opp av en rekke avtaler. Filmen vår har fått tildelt 17 millioner kroner i etterhåndstilskudd, men støtten forutsetter at filmen selger 35.000 kinobilletter for at vi skal få etterbetalt kinostøtte. Går det, eller må byråkratiet lette på forskriftene?, spør han.

– Tror du ikke dere når det tallet på 35.000 solgte billetter?

– Hvis ikke resten av landet følger Oslo med tanke på nedstenging, så skal vi selge langt mer enn det. Men hvis vi nå ser at alle de store byene stenger kinoene og regjeringen kommuniserer at folk ikke skal benytte seg av kulturtilbudene, så er alt usikkert. Filmen vår må uansett bli sett av over 300.000 for å gå i null.

Howard sier at de har vurdert alle potensielle grep for hvordan de skal forholde seg til at nedstengingen skjer samtidig som de har en premiere med et klart datostempel.

– Vi har fått klare hentydninger om at Kulturdepartementet ønsker å stimulere til aktivitet. Og vi opplever en sterk oppfordring om at vi – som delvis offentlig finansiert kultur – skal stå i det og prøve å holde hjulene i gang. Det arbeides med en stimuleringsordning, som har vært klar for deler av kulturen, men hvordan den er innrettet og om produsentene får noe hjelp er fortsatt uklart, sier han.

Barne/familiefilmen «Dragevokterens jul», som har premiere førstkommende fredag, må bli sett av 300.000 på kino for å gå i null. Foto: Storm Films / Nordisk Film

Uaktuelt å vente til neste jul

Atle Ellingsen, som er distribusjonsansvarlig i SF Norge, sier at nedstengingen tar ned en ytterligere stor del av setekapasiteten i kinoene.

– At Oslo forsvinner utgjør cirka 20 prosent av det totale kinomarkedet. Totalt for landet ser vi at det blir 30 prosent lavere totalkapasitet. Det er såpass mye at det får store konsekvenser, sier han.

For dem er det ingen andre muligheter enn å kjøre på og håpe på det beste.

– Om det er de tre ukene med nedstenging som skal til for å slå tilbake antallet koronatilfeller, så kan vi klare å hente tapet inn igjen i desember. Derfor er vi ikke ekstremt bekymret akkurat nå. Det er en julefilm, som har et litt annet mønster enn andre filmer. De har en tendens til å åpne rolig, men komme sterkere fram mot jul, sier Ellingsen, som er distributør for «Jul på Kutoppen».

Nordisk Film Distribusjon, som formidler «Dragevokterens jul» og «Gledelig Jul» opplyser også at det ikke er noe tema å skulle utsette til neste jul.

– Da baller det på seg med utsatte Hollywood-filmer og andre julefilmer som allerede er under planlegging. Så lenge kinoene er åpne så må vi bare kjøre på, og vi har et ansvar for at det er et kinotilbud siden det ikke kommer Hollywood-filmer, sier PR-manager Martine Borring.